رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التربية.

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وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور أبو السعود محمد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية الأسبق جامعة بنها ، والدكتورة محبات محمود حافظ أستاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق ، والدكتور بطرس حافظ بطرس أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية للطفولة جامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلي للجامعات .

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.