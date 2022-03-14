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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التربية

لجنة اختيار العمداء
لجنة اختيار العمداء

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية التربية.

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وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور أبو السعود محمد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية الأسبق جامعة بنها ، والدكتورة محبات محمود حافظ أستاذ المناهج والعلوم التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس وعميد الكلية الأسبق ، والدكتور بطرس حافظ بطرس أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية للطفولة جامعة القاهرة ورئيس لجنة قطاع الطفولة بالمجلس الأعلي للجامعات .

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

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