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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active.. سعر ومواصفات

شاومى تعلن الموعد
شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Activ

كشفت شركة شاومى الصينية عن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch S1 Active في حدث كبير بالصين، حيث من المقرر أن تكشف الشركة غدا الموافق 15 مارس عن عدد من منتجاتها الأخرى، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق هواتف Xiaomi 12 في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Notebookcheck فإن ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active ستحصل على عدد من الميزات الرياضية والطبية، كما ستكون قادرة على مقاومة المياه حتى 50 مترًا .  

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وستأتى ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active بشاشة من نوع AMOLED قياس 1.43 بوصة، بالإضافة إلى أكثر من  200 وجه للساعة ، مع 117 وضعًا للياقة البدنية، وميزة NFC للاتصال. 

Xiaomi Watch S1 Active. (Image source: @_snoopytech_)
Xiaomi Watch S1 Active. (Image source: @_snoopytech_)


وتتميز ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active بتوفير يصل إلى 288 ساعة حوالى 12 يومًا من عمر البطارية، كما ستوافق جميع الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد بدءا من Android 6.0 و أجهزة آبل التى تعمل بدءا من نظام  iOS 10.0 .

Xiaomi Watch S1 Active. (Image source: @_snoopytech_)
Xiaomi Watch S1 Active. (Image source: @_snoopytech_)
Xiaomi Watch S1 Active. (Image source: @_snoopytech_)



وسيبلغ سعر ساعة شاومى الذكية Watch S1 Active حوالى 220 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل  3 آلاف و 500 جنيه مصرى ودعم Amazon Alexa ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق ، وكذلك ميزت المراقبة الصحية.

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