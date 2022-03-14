بشرى ومدير مستشفى الناس في جنازة أنيسة حسونة ..شاهد

حضر كل من الفنانة بشري ، دكتور ايمن ممدوح عباس مدير مستشفى الناس ، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي الي جنازة النائبة البرلمانية السابقة انيسة حسونة.

شيعت منذ قليل جنازة النائبة البرلمانية السابقة انيسة حسونة من مسجد الشرطة باكتوبر .



وكان آخر ظهور للنائبة أنيسة خلال حفل التكريم الذي شهدته حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة وتم تكريمها تقديرا لدورها وجدها في العمل الخيري .

وآخر المشاريع الخيرية التي شاركت بها الراحلة تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضى، ومن المعروف أن والدها هو المستشار عصام حسونة وزير العدل في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما عرفت بدورها كمدير تنفيذى سابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وهي حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

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