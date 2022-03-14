دراسة JD power: ميني و لكزس لديها أفضل وكلاء وخدمات ما بعد البيع

تتنافس شركات السيارات في تقديم أفضل مستوى وأداء قيادة مع تضمين المركبات بأحدث نظم المعلومات ووسائل مساعدة السائق ولكن يظل خدمة ما بعد البيع والتعامل مع الوكلاء مصدر قوة بالنسبة لعدد من الشركات، ونقطة ضعف عند البعض الآخر من العلامات التجارية.

قامت شركة JD power بإجراء مسح حول خدمات ما بعد البيع وأفضل الوكلاء في السوق ونسب الرضا بين العملاء من مستهلكي كل العلامات التجارية للسيارات، ليتبين أن وكلاء شركة لكزس و ميني تقدمان أفضل خدمة على مستوى شبكة الوكلاء، تصدرت هاتين العلامتين التجاريتين قائمة رضا العملاء وسط كل ما يعصف بالقطاع من أزمات تتجلى في النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصلات وما يصاحبه من تأخير وتأجيل مواعيد التسليم للعملاء وهي كلها مشاكل تظهر مدى احترافية وكيل الشركة المصنعة وكيفية إدارته للأزمة.

تقوم شركة JD Power بتقسيم التصنيف الخاص بها للوكلاء إلى كل من فئة العلامات التجارية المتميزة وفئة العلامات التجارية الاستهلاكية. تصدر وكلاء لكزس فئة العلامات التجارية المتميزة برصيد 897 نقطة متفوقة ومتصدرة على جميع المنافسين بما فيهم علامة كاديلاك التي جائت في المركز الثاني برصيد 880 نقطة وبورشه التي أخذت 879 نقطة فقط.

أما في فئة السيارات الاستهلاكية والوكلاء الأفضل بين كل الشركات، تصدرت ميني MINI كل العلامات التجارية الأخرى وأخذت المركز الأول بنتيجة 873 نقطة متفوقة على سيارة المركز الثاني "بويك" التي حصلت على 872، أي الفارق بينهما ضئيل للغاية، أما المفاجأة الحقيقة في التقرير هي أن ميتسوبيشي وصلت إلى المركز الرابع بنتيجة 854 نقطة وهي مكانة بمثابة صدمة ومفاجأة حتى للخبراء.

وفقًا لـ JD Power ، "تستند دراسة عام 2022 على مؤشرات خدمة العملاء في الولايات المتحدة وإلى استجابات 67185 عميل مسجلاً في الأوراق الرسمية سواء مالكا للسيارة أو مستأجرًا فقط في الفترة من 2019 إلى 2021".

تبذل شركة JD Power قصارى جهدها للتأكد من أن المشاركين في الاستطلاع هم بالفعل مالكون حقيقيون للعلامة التجارية التي يمثلونها. تم إرسال الدراسة من يوليو حتى ديسمبر 2021 ".

من خلال استخدام قاعدة البيانات من المالكين الحقيقيين ، يمكن لـ JD Power بسهولة الحصول على فكرة دقيقة وصحيحة بنسبة كبيرة عن كيفية أداء الوكلاء ومدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة.