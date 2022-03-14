عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دراسة JD power: ميني و لكزس لديها أفضل وكلاء وخدمات ما بعد البيع

لكزس
لكزس

تتنافس شركات السيارات في تقديم أفضل مستوى وأداء قيادة مع تضمين المركبات بأحدث نظم المعلومات ووسائل مساعدة السائق ولكن يظل خدمة ما بعد البيع والتعامل مع الوكلاء مصدر قوة بالنسبة لعدد من الشركات، ونقطة ضعف عند البعض الآخر من العلامات التجارية.

 

قامت شركة JD power بإجراء مسح حول خدمات ما بعد البيع وأفضل الوكلاء في السوق ونسب الرضا بين العملاء من مستهلكي كل العلامات التجارية للسيارات، ليتبين أن وكلاء شركة  لكزس  و ميني  تقدمان أفضل خدمة على مستوى شبكة الوكلاء، تصدرت هاتين العلامتين التجاريتين قائمة رضا العملاء وسط كل ما يعصف بالقطاع من أزمات تتجلى في النقص العالمي في إمدادات أشباه الموصلات وما يصاحبه من تأخير وتأجيل مواعيد التسليم للعملاء وهي كلها مشاكل تظهر مدى احترافية وكيل الشركة المصنعة وكيفية إدارته للأزمة.

 

تقوم شركة JD Power بتقسيم التصنيف الخاص بها للوكلاء إلى كل من فئة العلامات التجارية المتميزة وفئة العلامات التجارية الاستهلاكية. تصدر وكلاء لكزس فئة العلامات التجارية المتميزة برصيد 897 نقطة متفوقة ومتصدرة على جميع المنافسين بما فيهم علامة كاديلاك التي جائت في المركز الثاني برصيد 880 نقطة وبورشه التي أخذت 879 نقطة فقط.

 

أما في فئة السيارات الاستهلاكية والوكلاء الأفضل بين كل الشركات، تصدرت  ميني  MINI  كل العلامات التجارية الأخرى وأخذت المركز الأول بنتيجة 873 نقطة متفوقة على سيارة المركز الثاني "بويك" التي حصلت على 872، أي الفارق بينهما ضئيل للغاية، أما المفاجأة الحقيقة في التقرير هي أن ميتسوبيشي وصلت إلى المركز الرابع بنتيجة 854 نقطة وهي مكانة بمثابة صدمة ومفاجأة حتى للخبراء.

 

وفقًا لـ JD Power ، "تستند دراسة عام 2022 على مؤشرات خدمة العملاء في الولايات المتحدة وإلى استجابات 67185 عميل مسجلاً في الأوراق الرسمية سواء مالكا للسيارة أو مستأجرًا فقط في الفترة من 2019 إلى 2021".

 

 تبذل شركة JD Power قصارى جهدها للتأكد من أن المشاركين في الاستطلاع هم بالفعل مالكون حقيقيون للعلامة التجارية التي يمثلونها. تم إرسال الدراسة من يوليو حتى ديسمبر 2021 ".

من خلال استخدام قاعدة البيانات من المالكين الحقيقيين ، يمكن لـ JD Power بسهولة الحصول على فكرة دقيقة وصحيحة بنسبة كبيرة عن كيفية أداء الوكلاء ومدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة.

JD power لكزس مينى اشباه الموصلات كاديلاك بويك ميتسوبيشي MINI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

توقف عمليات إنتاج هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الصين.. تعرف على السبب

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

تنمية الثروة الحيوانية: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان ونصدر الفائض.. فيديو

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

تطور مروع.. الأمم المتحدة تحذر من نشوب صراع نووي

نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها "ما تعتذر" ..فيديو

التحسن يبدأ الأربعاء. الأرصاد: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة

في تقرير صندوق النقد.. لما حذر أوكرانيا مما حدث في سوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

اللحوم والخضراوات .. قائمة بأسعار السوق وفقا للغرف التجارية

أزمات الفنانين.. انفصال الشرنوبي عن زوجته والصاوي ممنوع من الكلام.. فيديو

حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ