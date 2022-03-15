عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقصاد الإمارات|غرفة عجمان و"الشارقة للبحوث" يطلقان برنامج "صُناع للمستقبل" لدعم رواد الأعمال

غرفة عجمان
غرفة عجمان

انطلق البرنامج التدريبي والمهني لبرنامج "صُناع للمستقبل"، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وذلك بمختبر الشارقة المفتوح للابتكار التابع للمجمع ، بحضور نخبة من رواد الأعمال الصناعيين أصحاب الافكار والمشاريع .

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” إنه يشمل البرنامج التدريبي والمهني مجموعة من ورش العمل المتخصصة والمعتمدة على التعلم التجريبي والمعرفي واكتساب المهارات، وتنفيذ المنتسبين للنماذج الأولية ووضع التصورات والتصاميم المبتكرة بإشراف الخبراء والقائمين على تنفيذ برنامج "صُناع للمستقبل".

اقتصاد الإمارات| مركز دبي المالي العالمي يستضيف المؤتمر الدولي للتأمين

اقتصاد الإمارات| توقيع مذكرة تفاهم مع نيوزيلاندا لتعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي

شهد فعاليات الانطلاق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الاعضاء والابتكار في غرفة عجمان، وحسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان، والمنتسبين إلى برنامج "صُناع للمستقبل" والقائمين على تنفيذ البرنامج.

و اكد ناصر الظفري على اهمية برنامج "صُناع للمستقبل"ودوره في تشجيع رواد الأعمال على التوجه والانخراط في المجال الصناعي المعتمد على الابتكار في تنفيذ المشاريع والمنتجات، لاسيما ان البرنامج يعتمد على تعزيز الجانبين النظري والعملي لدى المنتسبين، منوها ان البرنامج يستهدف توفير بيئة اعمال متكاملة تُمكن المنتسبين من إكتساب المهارات والخبرات والمعرفة إلى جانب أسس بناء المشاريع الصناعية المعتمدة على الابتكار وأدواته، وكذلك إعداد دراسات شاملة حول المشروع أو المنتج مع توفير الادوات لبناء نماذج أولية ووضع خطط عمل تطويرية بإشراف من أصحاب الخبرات والمعنيين بمجال الصناعة والابتكار.

وأكد ناصر الظفري أن برنامج "صُناع للمستقبل" يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتوفير الدعم والتدريب والتأهيل للمقبلين إلى عالم ريادة الاعمال وتنفيذ مشاريع مبتكرة ونوعية، مضيفاً ان غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حريصة على تنفيذ مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ليمثل برنامج "صُناع للمستقبل" أحد قنوات الدعم الموجهة لرواد ورائدات الاعمال.

وثمن الظفري الشراكة القائمة بين غرفة عجمان ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، معتبراً برنامج "صُناع للمستقبل" بداية للجهود المشتركة والهادفة لدعم وتمكين رواد ورائدات الاعمال، على أن تتوالى المبادرات والمشاريع تباعاً بما يخدم القطاع الاقتصادي وتوجهات الدولة نحو آفاق أوسع بالاعتماد على الابتكار.

من جانبه أكد حسين المحمودي أهمية انطلاق البرنامج وبلتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان نوها بحرص المجمع  على الاختيار الدقيق والعناية الفائقة للورش والبرامج بالتعاون مع الغرفة بهدف الوصول الى اعلى درجات الفائدة المرجوة من هذا البرنامج.

وأضاف المحمودي ان اطلاق مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجية المجمع الذي يعمل وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا، حيث يركز على محاور عدة، من بينها، تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة، كما يعمل على دعم الصناعات الوطنية التي تندرج تحت هذه المحاور" إذ يستند إلى رؤية طموحة لتعزيز حضور الإمارات كلاعب رئيس في رسم ملامح الثورة الرقمية والتحوّل التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي، مقدّماً ميزة تنافسية لاستقطاب نخبة الشركات الرائدة وأفضل العقول والمواهب الإبداعية للقيام بأنشطة بحثية وابتكارية داعمة لعجلة التنمية الشاملة عربياً وعالميا.

وتشمل ورش العمل المتخصصة "صياغة نماذج عمل الأفكار، فهم المواهب، التعرف على الفرص، مهارات العرض والإقناع، إطلاق منتج أو حلّ جديد، تحليل العملاء والاسواق، طرق إنشاء النماذج الأولية المتقدمة، وضع التصورات والتصاميم بإستخدام الحاسوب، والابتكار في تصميم المنتجات والتصنيع المتقدم.

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج غرفة عجمان البحوث التكنولوجية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات .. 13.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

الخارجية الروسية: القضية المرفوعة في أوكرانيا تثبت انفصال نظام كييف عن الواقع

باشاك شهير يسلم منتخب مصر تقريرا طبيا عن حالة تريزيجيه

اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك في شبرا الخيمة

بوتين يخوّل للشركات الروسية استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة من دول العقوبات

مانشستر يونايتد يخطط لضم هاري كين الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ