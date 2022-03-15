اقصاد الإمارات|غرفة عجمان و"الشارقة للبحوث" يطلقان برنامج "صُناع للمستقبل" لدعم رواد الأعمال

انطلق البرنامج التدريبي والمهني لبرنامج "صُناع للمستقبل"، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وذلك بمختبر الشارقة المفتوح للابتكار التابع للمجمع ، بحضور نخبة من رواد الأعمال الصناعيين أصحاب الافكار والمشاريع .

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” إنه يشمل البرنامج التدريبي والمهني مجموعة من ورش العمل المتخصصة والمعتمدة على التعلم التجريبي والمعرفي واكتساب المهارات، وتنفيذ المنتسبين للنماذج الأولية ووضع التصورات والتصاميم المبتكرة بإشراف الخبراء والقائمين على تنفيذ برنامج "صُناع للمستقبل".

شهد فعاليات الانطلاق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الاعضاء والابتكار في غرفة عجمان، وحسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان، والمنتسبين إلى برنامج "صُناع للمستقبل" والقائمين على تنفيذ البرنامج.

و اكد ناصر الظفري على اهمية برنامج "صُناع للمستقبل"ودوره في تشجيع رواد الأعمال على التوجه والانخراط في المجال الصناعي المعتمد على الابتكار في تنفيذ المشاريع والمنتجات، لاسيما ان البرنامج يعتمد على تعزيز الجانبين النظري والعملي لدى المنتسبين، منوها ان البرنامج يستهدف توفير بيئة اعمال متكاملة تُمكن المنتسبين من إكتساب المهارات والخبرات والمعرفة إلى جانب أسس بناء المشاريع الصناعية المعتمدة على الابتكار وأدواته، وكذلك إعداد دراسات شاملة حول المشروع أو المنتج مع توفير الادوات لبناء نماذج أولية ووضع خطط عمل تطويرية بإشراف من أصحاب الخبرات والمعنيين بمجال الصناعة والابتكار.

وأكد ناصر الظفري أن برنامج "صُناع للمستقبل" يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتوفير الدعم والتدريب والتأهيل للمقبلين إلى عالم ريادة الاعمال وتنفيذ مشاريع مبتكرة ونوعية، مضيفاً ان غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حريصة على تنفيذ مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ليمثل برنامج "صُناع للمستقبل" أحد قنوات الدعم الموجهة لرواد ورائدات الاعمال.

وثمن الظفري الشراكة القائمة بين غرفة عجمان ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، معتبراً برنامج "صُناع للمستقبل" بداية للجهود المشتركة والهادفة لدعم وتمكين رواد ورائدات الاعمال، على أن تتوالى المبادرات والمشاريع تباعاً بما يخدم القطاع الاقتصادي وتوجهات الدولة نحو آفاق أوسع بالاعتماد على الابتكار.

من جانبه أكد حسين المحمودي أهمية انطلاق البرنامج وبلتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان نوها بحرص المجمع على الاختيار الدقيق والعناية الفائقة للورش والبرامج بالتعاون مع الغرفة بهدف الوصول الى اعلى درجات الفائدة المرجوة من هذا البرنامج.

وأضاف المحمودي ان اطلاق مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجية المجمع الذي يعمل وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا، حيث يركز على محاور عدة، من بينها، تكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا البيئة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة، كما يعمل على دعم الصناعات الوطنية التي تندرج تحت هذه المحاور" إذ يستند إلى رؤية طموحة لتعزيز حضور الإمارات كلاعب رئيس في رسم ملامح الثورة الرقمية والتحوّل التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي، مقدّماً ميزة تنافسية لاستقطاب نخبة الشركات الرائدة وأفضل العقول والمواهب الإبداعية للقيام بأنشطة بحثية وابتكارية داعمة لعجلة التنمية الشاملة عربياً وعالميا.

وتشمل ورش العمل المتخصصة "صياغة نماذج عمل الأفكار، فهم المواهب، التعرف على الفرص، مهارات العرض والإقناع، إطلاق منتج أو حلّ جديد، تحليل العملاء والاسواق، طرق إنشاء النماذج الأولية المتقدمة، وضع التصورات والتصاميم بإستخدام الحاسوب، والابتكار في تصميم المنتجات والتصنيع المتقدم.