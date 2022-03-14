ورشة عمل لمناقشة تنفيذ حملات التوعية في المخلفات الصلبة بـ كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد ورشة عمل للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة عمل، حول تنفيذ حملات التوعية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشاري برنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، وعبد المجيد عبد الرازق، استشاري التوعية والإعلام للبرنامج الوطني، والدكتور محمد خيري الجمال، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، وفريدة عبد العزيز، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ووليد سليمان، عضو لجنة التوعية بالمحافظة، وعدد من مسئولي المديريات الخدمية.

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، إنجازات البرنامج بالمحافظة، والتي تضمنت، دعم المحافظة بالمعدات وتطوير المصانع القائمة، فضلاً عن دعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كفاءة الجمع والنقل ودعم وحدة التدخل السريع، وتطوير المصنعين القائمين في مركزی بیلا وسیدی سالم.

وأشار إلى أن المشروعات المقترحة للتنفيذ خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، يتضمن إنشاء 3 مصانع جديدة؛ إنشاء مصنعين بمركزى دسوق وكفر الشيخ «دعم محلى»، وإنشاء مصنع في مركز مطوبس «دعم أجنبي»، فضلاً عن إنشاء مدفن صحى للتخلص السليم من المخلفات بالمحافظة.

وأوضح أن الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج بمحافظة كفر الشيخ، شملت تطوير المصنعين الموجودين حالياً في مرکزي بیلا وسیدی سالم ورفع كفاءتهما من 10طن / ساعة إلى 30 طن / ساعة، وشراء المعدات الخاصة بتشغيل المصانع الجديدة، وشراء 325 بطارية بأحجام مختلفة تتراوح ما بين 70 أمبير وحتى 150 أمبير وقد تم توزيعها على المراكز والمدن ووحدة التدخل السريع بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تحرير عقود لصيانة المعدات لمدة أربع سنوات، والانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، وخطة التشغيل لجميع معدات إدارة المخلفات بالمحافظة، فضلاً عن إعداد برنامج الصيانة، وخطة الرصد والمتابعة، وتقرير التوعية والتدريب.

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