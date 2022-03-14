عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لمناقشة تنفيذ حملات التوعية في المخلفات الصلبة بـ كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد ورشة عمل للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة عمل، حول تنفيذ حملات التوعية في مجال إدارة المخلفات الصلبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشاري برنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، وعبد المجيد عبد الرازق، استشاري التوعية والإعلام للبرنامج الوطني، والدكتور محمد خيري الجمال، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية،  وفريدة عبد العزيز، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ووليد سليمان، عضو لجنة التوعية بالمحافظة، وعدد من مسئولي المديريات الخدمية.

جامعة كفر الشيخ تشارك فى مسابقة إبداع للكورال الموسيقى

انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن فول صويا في كفر الشيخ

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، إنجازات البرنامج بالمحافظة، والتي تضمنت، دعم المحافظة بالمعدات وتطوير المصانع القائمة، فضلاً عن دعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كفاءة الجمع والنقل ودعم وحدة التدخل السريع، وتطوير المصنعين القائمين في مركزی بیلا وسیدی سالم.

 

وأشار إلى أن المشروعات المقترحة للتنفيذ خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، يتضمن إنشاء 3 مصانع جديدة؛ إنشاء مصنعين بمركزى دسوق وكفر الشيخ «دعم محلى»، وإنشاء مصنع في مركز مطوبس «دعم أجنبي»، فضلاً عن إنشاء مدفن صحى للتخلص السليم من المخلفات بالمحافظة.

 

وأوضح أن الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج بمحافظة كفر الشيخ، شملت تطوير المصنعين الموجودين حالياً في مرکزي بیلا وسیدی سالم ورفع كفاءتهما من 10طن / ساعة إلى 30 طن / ساعة، وشراء المعدات الخاصة بتشغيل المصانع الجديدة، وشراء 325 بطارية بأحجام مختلفة تتراوح ما بين 70 أمبير وحتى 150 أمبير وقد تم توزيعها على المراكز والمدن ووحدة التدخل السريع بالمحافظة.

 

ومن جانبه، أوضح المهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم تحرير عقود لصيانة المعدات لمدة أربع سنوات، والانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، وخطة التشغيل لجميع معدات إدارة المخلفات بالمحافظة، فضلاً عن إعداد برنامج الصيانة، وخطة الرصد والمتابعة، وتقرير التوعية والتدريب.

IMG-20220314-WA0082
IMG-20220314-WA0082
IMG-20220314-WA0078
IMG-20220314-WA0078
IMG-20220314-WA0076
IMG-20220314-WA0076
IMG-20220314-WA0077
IMG-20220314-WA0077
IMG-20220314-WA0074
IMG-20220314-WA0074
IMG-20220314-WA0075
IMG-20220314-WA0075
IMG-20220314-WA0070
IMG-20220314-WA0070
IMG-20220314-WA0071
IMG-20220314-WA0071
IMG-20220314-WA0069
IMG-20220314-WA0069
IMG-20220314-WA0066
IMG-20220314-WA0066
IMG-20220314-WA0067
IMG-20220314-WA0067
IMG-20220314-WA0081
IMG-20220314-WA0081
IMG-20220314-WA0080
IMG-20220314-WA0080
وزارة الصحة محافظ كفر الشيخ المجلس القومى للمرأة محافظة كفر الشيخ المخلفات ورشة عمل وزيرة البيئة جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

غياب رمضان صبحي عن مواجهتي مصر والسنغال

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تشارك فى مسابقة إبداع للكورال الموسيقى

لليوم الخامس.. توقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ

نادي بيلا يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ لاعبه الغيني موري بانجورا

انقلاب سيارة نقل محملة بـ50 طن فول صويا في كفر الشيخ

نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

«تعليم كفر الشيخ» ينظم مهرجاناً لـ"مسرحة" المناهج والتربية الخاصة.. صور

الكشف على 1630 حالة خلال قافلة طبية في كفر الشيخ| صور

جامعة كفر الشيخ تحصد 3 ميداليات ذهب ببطولة الشهيد الرفاعي للجامعات

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش في الدوري التركي

اعتراف صادم من الكرملين: حرب أوكرانيا لا تسير وفق الخطة الموضوعة

حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.. الرئيس الأمريكي يستعد للسفر إلي أوروبا| تفاصيل

أبو الغيط يؤكد من لبنان: الانتخابات النيابية محطة مهمة على طريق الاستقرار

مصر تستعيد عصرها الذهبي.. "الأوقاف": إيفاد 60 إمامًا وقارئًا للخارج خلال رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

فيديو

آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

فنانة لم تتزوج وأخرى أصابها المرض.. حكايات غريبة للنجوم مع السحر والأعمال

اتحرمت من السجود.. تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة منى عبد الغني

تطورات جديدة في واقعة وفاة حارس الأهلي.. و3 قرارات من النيابة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ