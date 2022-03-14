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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تفاجئ محال بيع السلع الغذائية والأسواق في كفر البطيخ

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، جولة تفقدية ، رافقها خلالها مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وقامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور المفاجئ على عدد من محال بيع السلع الغذائية والأسواق بمدينة كفر البطيخ وسوق الحسبة بمدينة دمياط، للتأكد من توافر السلع المختلفة ومستلزمات شهر رمضان المبارك بالأسعار المقررة.

وشددت "المحافظ" على وضع قائمة بأسعار السلع بمدخل كل محل، و الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بحفظ السلع الغذائية للحفاظ على سلامتها، كما قامت بالمرور على عدد من المخابز شددت خلالها على الإعلان عن أسعار ووزن رغيف الخبز والالتزام بالمواصفات الخاصة بانتاجه، كما أصدرت تعليمات مشددة لمديرية التموين بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة لمتابعة تلك المنظومة ، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأشارت "محافظ دمياط "الى أن المحافظة قد وجهت كافة الأجهزة بالتصدي لأى ممارسات تتعلق باحتكار او إخفاء اى سلع، أو فرض زيادات غير مبررة على اسعار بعض السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة حركة السلع بالأسواق وذلك فى ظل تداعيات الأزمة الروسيه الاوكرانية الراهنة.

وخلال الجولة، شددت "الدكتورة منال عوض" على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى للمخالفات والتعديات على الطريق العام.

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دمياط رمضان رئيس مجلس الوزراء محافظ دمياط التجارة الداخلية مديرية التموين

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