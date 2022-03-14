محافظ الإسكندرية يوجه بزيادة معارض ومنافذ "أهلاً رمضان"

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري.

وحضر الجلسة الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمديرات المعنية بالتنسيق لزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلاً رمضان" على مستوى الأحياء لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية، تلبيةً لاحتياجات المواطنين ورفع العبء عنهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وموجة الغلاء التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

على الصعيد ذاته؛ أكد الشريف أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن استقبال شهر رمضان المعظم تم التوجيه بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والتأكيد علي الإلتزام بجميع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة علي الأسعار والأسواق، وضخ كميات كبيرة للسلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، والتأكد من تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشياً مع سياسة الدولة بتخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجاً.

وخلال الجلسة؛ وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بجوار مدرسة محمود عباس العتي بمساحة نحو 3588 م2 لإنشاء مدرسة حكومية من الحضانة إلى الثانوي لغات لحل مشكلة الكثافات بالمدارس المحيطة.

كما وافق المجلس على طلب مديرية التموين بالإسكندرية لزيادة مساحة قطعة الأرض المخصصة بمنطقة زاوية عبد القادر والبالغ مساحتها 40 م2 وذلك لإقامة النموذج المطور (إدارة تموينية_ مركز خدمات مطور).

وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض الكائنة بمنطقة زاوية عبد القادر قبلي السكة الحديد بمسطح نحو 1500 م2 لإقامة مركز شباب لخدمة المنطقة.