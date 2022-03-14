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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تقرر تطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المشاغبين في خناقة المدرسة الانترناشونال

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا، بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بـ “خناقة المدرسة الانترناشونال” .

قالت وزارة التربية والتعليم في ييانها: لقد تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة ، وأفادت المديرية بأنه :

  • أثناء الوقت المخصص للفسحة تشاجر عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا
  • تمت السيطرة على الموقف من جانب المدرسة
  • لا يوجد أية إصابات بين الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في هذا الأمر.

وكانت حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو يكشف عن نشوب "خناقة" بين طلاب مدرسة انترناشونال تابعة في القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ صدى البلد، أن الوزارة تتابع باهتمام الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا منذ بداية ظهوره، مؤكدة أن الواقعة قيد التحقيق لمعاقبة المشاغبين.

خناقة في مدرسة انترناشونال بالقاهرة 1

وشدد المصدر، على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي داخل جميع مدارس الجمهورية، مع التأكيد على ضرورة احترام المدرسة كمكان لتلقي العلم ولابد أن يكون لها هيبتها واحترامها.

 

ولمزيد من التفاصيل، تواصل موقع صدى البلد مع أيمن احمد موسى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، الذي أكد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذا الفيديو بالفعل تم تصويره اليوم في أحد المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة.

خناقة في مدرسة انترناشونال بالقاهرة 2

وقال مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية لصدى البلد، أن هذه الـ "خناقة" بدأت بخلاف بين طالب في الصف الأول الثانوي وآخر في الصف الثاني الثانوي أثناء "الفسحة"، ثم تطورت إلى خناقة بين فصلين بعد أن كانت بين طالبين فقط.

 

ونفى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وقوع أي إصابات نتيجة لهذه الـ "خناقة"، مؤكداً أنها لم تشهد أي اعتداءات على أي من معلمي المدرسة مثلما يتم الترويج حاليا على السوشيال ميديا.

خناقة في مدرسة انترناشونال بالقاهرة 3

وأكد مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، أن المعلمين الذين كانوا مشرفين وقت الفسحة حاولوا التدخل للسيطرة على الأمر، إلا أنهم فشلوا في إخماد "الخناقة" في أولها نتيجة لكثرة عدد طلاب الفصلين المتعاركين وانفعالهم الزائد إلا إنه بعد مرور وقت قصير تمت السيطرة على الوضع دون إصابات.

 

وقرر مدير إدارة القاهرة الجديدة، ارسال لجنة من الشئون القانونية للمدرسة غدا الثلاثاء للوقوف على ملابسات وأسباب وتفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشاغبين.

خناقة في مدرسة انترناشونال بالقاهرة 4

وكان انتشر الفيديو منذ ساعات من خلال صفحة إعلامية شهيرة على فيس بوك، وكتبت بجوار هذا الفيديو: " ده فيديو مفزع باعتهولي ابني من خناقة حصلت من شوية في مدرسته الانترناشونال ، التلاميذ ضربوا بعض، وضربوا المدرسين، وإدارة المدرسة فقدت السيطرة تماماً، فاضطرت تبلغ الشرطة إللي جت وقفت المجزرة ، وبعدها الإدارة أجبرت الطالبات إللي صوروا الواقعة على تفتيش موبايلاتهم وحذف الفديوهات اللي كانت اتسربت بالفعل .. الأحداث دي يا سادة في مدرسة لغات انترناشونال مصاريفها بالشيء الفلاني… رحمة الله على هيبة المدارس، وسلامه لمدرسة الراهبات إللي اتعلمت فيها إن (التربية) أهم من (التعليم)!

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القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

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