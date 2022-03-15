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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الغش والتدليس.. الحبس سنة عقوبة ارتكاب جرائم الغش الغذائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، أمس الإثنين، من ضبط 16 ألف عبوة عصير مجهولة المصدر، و600  جوال دقيق مدعم مهرب داخل مخبز سياحى، بالمحلة الكبرى.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع تموين المحلة، من ضبط  16  ألف عبوة عصير بدون فواتير ومجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية غير مرخص بالمحلة، وضبط 600  دقيق مدعم مهرب داخل مخبز سياحى بغرض استخدامه فى التصنيع والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وحررت المحاضر وأخطرت النيابة المختصة لتجرى شئونها.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

الغش التجاري الرقابة التموينية مديرية التموين وزارة التموين مديرية التموين بالغربية

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