مودي الجارحي: سلة الأهلي على الطريق الصحيح للبطولات

أكد مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أن التتويج ببطولة كأس مصر يؤكد أن سلة الأهلي على الطريق الصحيح.

ووجه الجارحي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على الدعم الكامل لفريق السلة الذي كان سببًا مباشرًا في التتويج بالألقاب.

كما وجه كابتن فريق السلة رجال بالنادي الشكر إلى الجهاز الفني وزملائه اللاعبين، على المجهود الكبير الذي بذلوه في تلك البطولة القوية التي قادتهم للتتويج بها.

وكان الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي قد توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.