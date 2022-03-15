تنفيذا لتوجيهات السيسي.. تأسيس "التحالف الوطني" لتوحيد جهود العمل الأهلي بشأن حياة كريمة.. ونواب: خطوة مهمة للارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني.. ويحدث نقلة نوعية يشعر بها المواطن

برلماني: تأسيس التحالف الوطني خطوة مهمة للارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني

عضو تضامن النواب: تأسيس التحالف الوطني يواكب عصر الجمهورية الجديدة

برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعبر عن رؤية الجمهورية الجديدة لدعم المجتمع المدني

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تم إجراء حوار موسع مع شركاء المجتمع المدني في مصر على مدار الفترة الماضية، حول سبل تعزيز الشراكة وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة لاسيما في ضوء توسع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.



وقد انبثق عن هذا الحوار تأسيس "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر، والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن.

على أن يكون الباب مفتوحا أمام من يرغب في الانضمام من مؤسسات العمل الأهلي، لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

إن هذه الخطوة المهمة ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الأرض، بإذن الله، عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

وحول هذا الموضوع أكد نواب البرلمان على أهمية هذا التحالف والذي جاء انطلاقا من رؤية الدولة بجمهوريتها الجديدة في الاهتمام الكامل بالعمل الأهلي، مؤكدين أنه يمثل إضافة كبيرة في التنسيق بين الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي.

وعلق النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، على تأسيس "التحالف الوطني " لتوحيد جهود العمل الأهلى بشأن حياة كريمة، موضحا أنه يمثل إضافة كبيرة في التنسيق بين الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، بالاضافة إلى دوره في توزيع الادواربشكل جيد.

وتابع عبد القوي في تصريحاته أنه كان سابقا كان هناك تشتيت بشان اهتمامات مؤسسات المجتمع المدني ، منوها ان هذا التحالف سيضمن عمل توزيع وتنظيم للمهام والوصول إلى كافة المناطق بأرجاء الجمهورية، على عكس السابق والذي كان يشمل العمل في أماكن معينة.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن تأسيس "التحالف الوطني " سيضمن التوسع في اقامة مشروعات مشتركة لها دورها الكبير في دعم أهداف الدولة، موضحا أن الدولة اعتبرت عام 2022 عاما للمجتمع المدني وهو ما يحتم علينا النظر لمؤسسات المجتمع الأهلي بعين الاعتبار.

ونوه عبد القوي أنه تم اصدار القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن ممارسة العمل الأهلي، والذي جاءت الموافقة عليه تزامنا بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع، مؤكدا أهميته في توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

وعقبت النائبة سحر العشري عضو لجنة التضامن الاجتماعي على تأسيس "التحالف الوطني " لتوحيد جهود العمل الأهلى بشأن حياة كريمة، موضحة أهميته البالغة في دعم مؤسسات المجتمع المدني والارتقاء بها خاصة أن الدولة المصرية تولي العمل الأهلي

وايدت العشري في تصريحاتها لـ"صدى البلد" هذه الخطوة المهمة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، مضيفة:" أرى أن أحد أهم ركائز البناء في هذه المرحلة هو توحيد الجهود في مختلف قطاعات التنمية خلف هدف الجمهورية الجديدة التي تقوم على عدة أسس منها توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة لاسيما في ضوء توسيع مبادرة فخامة الرئيس السيسي "حياة كريمة" لتشمل جميع المحافظات".

وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن أي مجتمع يسعى لتحقيقه أهدافه الطموحة لابد أن يحدث مستوى من التعاون والتكاتف بين الدولة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات وغيرها من الهيئات حتى يكون لديها القدرة على مساعدة محدودي الدخل في ربوع مصر.

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن تأسيس "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، والذي يعد الاول من نوعه في مصر، سيكون له دور كبير في التنسيق بين جهود بين الجمعيات والمؤسسات بشكل يضمن توزيع الخدمات على المناطق وليس التركيز على منطقة محددة.

وتابع البلشي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه أن هذا التحالف جاء انطلاقا من رؤية الدولة بجمهوريتها الجديدة في الاهتمام الكامل بالعمل الأهلي، منوها الى الخروج بقانون الجمعيات الأهلية وإصدار قرار بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها، والذي يتزامن مع اطلاق عام 2022 للمجتمع المدني.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني، بشأن تحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات.

ونوه النائب احمد البلشي أن هذا التحالف سيكون له دور كبير في تغطية كافة المناطق الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجمعيات.

