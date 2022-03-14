عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 أشخاص لن يغفر لهم في النصف من شعبان.. علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة

بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، مكانة ليلة النصف من شعبان، التي تحل هذا العام مع مغيب شمس يوم الخميس المقبل، وحتى فجر يوم الجمعة التالي.

فضل المساجد

وقال علي جمعة من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ضلالة المتاهات إلى نور الحقيقة، بيَّن لنا ﷺ أن بعض الأماكن أفضل من بعض، بيَّن لنا أن مساجد الله في الأرض إنما هي بيوته، وأن هذه المساجد يذكر فيها اسم الله وحده جل شأنه، وأنها مكان لتلقي العلم، وأنها مكان للتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وأنها مكان للخلوة مع الله سبحانه وتعالى ومناجاته، وأنها مكان للصلاة نسجد فيها لربنا سبحانه وتعالى".

وتابع علي جمعة: "ففضلت على سائر الأماكن، وفضل سبحانه وتعالى بعض الأزمان على بعض، ومن هذه الليالي الفضلى ليلة النصف من شعبان ، حينما تقرر فيها الاستجابة لمناجاة سيدنا رسول الله ﷺ {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} [البقرة: 144]، واستجاب الله له فوجهه إلى محل نظر الله، إلى الكعبة المشرفة، إلى المقصودة، إلى البيت الذي أرشد الله إليه الملائكة، وأرشد إليه آدم، وأرشد إليه إبراهيم، حتى يختم أنبيائه بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكمل علي جمعة:" في هذه الليلة، فرق الله فيها بين عصر وعصر، وبين مرحلة ومرحلة، فدخل المسلمون مرحلة جديدة في حياتهم، فتراهم بعد ما هداهم رسول الله ﷺ بإذن ربه إلى صراط مستقيم يقدرون هذه الليلة؛ ولذلك قال علي بن طالب رضي الله تعالى عنه فيما يرويه عن سيدنا رسول الله ﷺ: «إن الله سبحانه وتعالى لينزل في هذه الليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من طالب فأعطيه؟». وهكذا رواية ابن ماجه كلها بالرفع، هناك رواية: «فأغفَر له، فأرزقَه، فأعطيه»، والفرق بينهما أن الفاء في حالة الرفع للعطف، وفي حالة النصب للسببية، ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى سيرزقك، ويغفر لك، ويعطيك، وليس هذا بسبب حولك وقوتك وسؤالك؛ وإنما هو من فضله وحده، سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز العرش، كما في البخاري عن سيدنا رسول الله ﷺ".

وأوضح علي جمعة: سيدنا رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يطلع على قلوب العباد ليلة النصف من شعبان، فيغفر للجميع إلا للمشاحن». لمن قطع رحمه، لمن عق والديه، لمن خاصم جاره، لمن ظلم الناس واغتصب أرضهم، لمن أفسد في الأرض، فعلينا بالتوبة.

وفي رواية: «أو لمدمن خمر»؛ ولذلك من كان يشرب تلك المسكرات -والعياذ بالله تعالى-، فعليه أن يقلع وأن يبدأ التوبة مع الله، حتى لو كان يفعل ذلك استهانة بالأمر، أو رجاء في عفو الله، أو غفلة عن الحكم الشرعي الشريف، فعليه في هذه الليلة أن يخرج عن حد الشحناء والبغضاء، وأن يخرج عن حد الاستهانة بأحكام الله سبحانه وتعالى.

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن هذه الليلة ليلة مباركة، {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} [الدخان: 4 - 5].

علي جمعة هيئة كبار العلماء ليلة النصف من شعبان النصف من شعبان الاستجابة الليالي الفضلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الأهلي بطل كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

مجلس الوزراء: المواطن يشعر بتراجع أسعار السلع مع مرور الوقت.. فيديو

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

ترشيحاتنا

غدا.. مزاد علني لبيع سيارات الجمارك

فتح رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. سجل بيانات طفلك هنا

مانشستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس بالتعادل ليمنح ليفربول فرصة للتنافس في البريميرليج

الحرب الروسية الأوكرانية.. موسكو وبكين تتحالفان.. وعقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي

ريال مدريد يفوز على مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

7 أشخاص لن يغفر لهم في النصف من شعبان.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ