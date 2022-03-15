المدارس المصرية اليابانية | ننشر قواعد سداد المصروفات وامكانية تقسيطها

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، قواعد سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2022 - 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم: إنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2022 - 2023 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالي:



السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي.



السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد، ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق آخر.



تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب.



دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل - القسط الثانى في شهر نوفمبر - القسط الثالث في شهر يناير).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2022 - 2023، سيكون على النحو التالى:



فى إطار حرص وحدة المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الامر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا فقد تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه (فقط مبلغ خمسمائة جنية مصري) بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة ليكون قيمة المصرفات هى 14100 جنيه ( أربعة عشر ألف ومائة جنية مصري فقط لا غير).



تكلفة الكتب الدراسية اجبارية على ولي الأمر ويتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بايصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء و الصادر من الدكتور وزير التربية و التعليم و لا يجوز الحصول على الكتب من اى مصدر خارجي ولن يتم تسليم الكتب بدون سداد قيمتها المقررة وليس لولى الامر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.



قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة و المستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالي 1300جنيه (ألف وثلاثمائة جنية مصري فقط لا غير)، و الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 500 جنيه (خمسمائة جنية مصري فقط لا غير)، وعدم سداد قيمتها في المواعيد المعلنة مخالفة للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019 ويتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

وكانت قد فتحت الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2022 - 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيظل متاحا على موقع وزارة التربية والتعليم لمدة 15 يومًا.

ويمكن لمن يهمه الأمر التقديم في المدارس المصرية اليابانية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وتقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وسيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.

ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

ويشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2022 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه.

- التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

ولا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال، وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.

ولا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019.