عماد أديب: حلم الرئيس لا سقف له.. والعالم يعيش الآن اقتصاد حرب|فيديو

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن حلم الرئيس السيسي حلم لا سقف له، معلقا “هو عايز مصر تكون أقوى جيش عسكري، وأن تكون الدولة لها قوة اقتصادية كبيرة بالمنطقة”.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال لقاء له ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان الرئيس السيسي لم يصنع كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنه وُضِعَ فيها، ويسعى بكل جد للخروج منها.

وتابع عماد الدين أديب، أن العالم الآن يعيش اقتصاد حرب، وبوصفنا من أكبر الدول المستوردة لأخطاء منذ 100 سنة؛ ندفع ضريبة باهظة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عماد الدين أديب، إلى أننا نتوقع من أشقائنا العرب، أن يساندونا في تلك المرحلة، خاصة في الطاقة والاستثمارات خلال الوقت الحالي.