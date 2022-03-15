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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات البريطانية تكشف حقيقة استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت الاستخبارات البريطانية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود مؤشرات تدعم اتهامات روسيا لأوكرانيا بوجود نية لدى كييف في استخدام أسلحة كيماوية.

وقالت الاستخبارات البريطانية إن روسيا تبحث عن ذريعة "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" لتبرير عمليتها.

فيما قال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أمس"الاثنين"، إن حكومة المملكة المتحدة تدرس إمكانية إصدار تشريعات لإيواء اللاجئين الأوكران في منازل وممتلكات رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم بوريس جونسون: “بالتأكيد، هذا أمر نقوم بدراسته”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الصلاحيات غير متوفرة حاليًا.

وتأتي تعليقات “داونينج ستريت” بعد مصادرة قصر في لندن يملكه الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، الذي أُضيف إلى قائمة عقوبات حكومة المملكة المتحدة في 10 مارس.

وتعرض حوالي 20 من كبار رجال الأعمال الروس، بمن فيهم مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، لتجميد أصولهم وممتلكاتهم في المملكة المتحدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

رئيس وزراء بريطانيا المملكة المتحدة أوكرانيا أسلحة كيماوية الاستخبارات البريطانية

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