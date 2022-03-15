أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022

سعر طن حديد عز 15300 - تسليم أرض المصنع بعد 15150 في 21 فبراير.

سعر طن حديد بشاى 15250 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15200 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 14900 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 14900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1550 جنيها للطن بعد 1300 الأسبوع قبل الماضي

أسمنت النصر 1480 جنيهات للطن بعد 1270 الأسبوع قبل الماضي

أسمنت المعلم 1480 جنيها للطن بعد 1260 الأسبوع قبل الماضي

اسمنت وادى النيل 1480 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1500 جنيها للطن بعد 1280 الأسبوع قبل الماضي

أسمنت أسوان 1370 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1470 جنيها للطن

أسمنت السويس 1360 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1510 جنيهات للطن بعد 1280 الأسبوع قبل الماضي

اسمنت السويدي 1560 جنيهات للطن بعد 1320 الأسبوع قبل الماضي

اسمنت العسكري بني سويف 1470 جنيهات للطن بعد 1260 الأسبوع قبل الماضي

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.