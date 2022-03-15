الأمم المتحدة: أكثر من 2.8 مليون نازح أوكراني منذ بداية الحرب

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نزوح أكثر من 2.8 مليون أوكراني عن بلادهم، وذلك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعربت المنظمة عن تخوفها من نزوح ملايين آخرين إذا استمر القتال في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

ومنذ أيام، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى دول مجاورة خلال الأيام العشرة الماضية، منها مليون عبر إلى بولندا.

وذكرت فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إن “هذه أسرع أزمة متنامية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.