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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سامح شكري في زي غير تقليدي لدى زيارته لماليزيا.. صور

سامح شكري في زي غير
سامح شكري في زي غير تقليدي بـ ماليزيا

في إطار زيارته الجارية إلى ماليزيا، ضمن الجولة الآسيوية، استقبل وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد عزمين علي، وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس الإثنين، وذلك من أجل التباحُث بشأن تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل ذات الصِّلة بدفع العلاقات الثنائية قدماً نحو آفاق أرحب.

وأقام الوزير الماليزي، على شرف الوزير شكري، مأدبة عشاء عمل ضمّت كل من وزيريّ المالية والاقتصاد الماليزييّن، ولفيف من المسؤولين الحكوميين وكبار قادة وممثلي مجتمع الأعمال الماليزي، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "بتروناس" الماليزية، وذلك في إطار الاهتمام بالتواصُل البنّاء بين البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدينّ والشعبيّن الصديقيّن.

وكان استقبل رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب وزير الخارجية سامح شكري، أمس 14 مارس الجاري، في مستهل زيارته الحالية إلى ماليزيا وفي أُولى محطات الجولة الآسيوية.

وسلم الوزير شكري رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن وسبل الدفع قدماً بها على الأصعدة المختلفة، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للاعداد للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، والعمل نحو تطوير ذلك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لما يربط البلدين من علاقات تاريخية، فضلاً عما شهدته العلاقات من خطوات إيجابية في الفترة الأخيرة، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في مجاليّ التجارة والاستثمار

وشهدت الفترة الماضية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا في عام 2021 ليصل إلى ما يقرب مليار دولار أمريكي بزيادة بلغت أكثر من ٨٠% مقارنة بعام 2020.

 

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