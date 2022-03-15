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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يخوّل للشركات الروسية استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة من دول العقوبات

بوتين
بوتين

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا، يخوّل لشركات الطيران الروسية، استخدام الطائرات التي كانت تستأجرها من الدول التي تفرض عقوبات على موسكو، وترخيصها، والتصرف بها، حسب القوانين والمعايير الروسية المرعية.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر بيع أو تأجير طائرات الركاب لروسيا في إطار العقوبات على موسكو، وأعطى الشركات المؤجرة مهلة حتى 28 مارس لإنهاء العقود المبرمة مع روسيا.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في فرض العقوبات، تشريعات تنص على مصادرة واحتجاز جميع هذه الطائرات، نظرا لإلغاء الشركات المؤجرة لها، تراخيص التعامل مع روسيا.

ويصل عدد هذه الطائرات من طرازي "بوينج" و"إيرباص" إلى أكثر من 700، وجميعها الآن في مطارات روسيا بانتظار إعادة تشغيلها على الخطوط الروسية وخطوط البلدان غير المشاركة في فرض العقوبات.

وتعهد قطاع صناعات الطائرات المدنية في روسيا بالإسراع في تلبية حاجة البلاد من الطائرات المدنية، وسد حاجة الطائرات الأجنبية من قطع الغيار والخدمات الجوية اللازمة.

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