انتشار كارثي.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليصبح الأعلى منذ ظهور الجائحة.

وقالت اللجنة إنها سجلت 3507 إصابة محلية بالفيروس، و95 إصابة قادمة من الخارج بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 1768 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 8650 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك بلغ عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 120504، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمرة الأولى في دولة الصين، وانتشر خلالها بسرعة، لينتشر بعد ذلك عالميًا ويؤثر سلبًا على اقتصاديات العالم أجمع، لتتخذ مختلف الدول قرارات بالإغلاق سواء التام أو الجزئي.

انتشر فيروس كورونا المستجد، وبدأت يتطور ويتحور لعدة متحورات مختلفة، أشرها وأقواها كانوا « أوميكرون و دلتا»، وبعد أن تمكن العلماء حول العالم من إيجاد مصل مضاد للفيروس يحد من فرص الإصابة به، وتقليل حدة العدوى في الجسم، عاد الفيروس مرة أخرى إلى منشأه في الصين، وأنتشر بقوة وسرعة من جديد.

