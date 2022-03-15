عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشار كارثي.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3602 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ليصبح الأعلى منذ ظهور الجائحة.

وقالت اللجنة إنها سجلت 3507 إصابة محلية بالفيروس، و95 إصابة قادمة من الخارج بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 1768 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 8650 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك بلغ عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 120504، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمرة الأولى في دولة الصين، وانتشر خلالها بسرعة، لينتشر بعد ذلك عالميًا ويؤثر سلبًا على اقتصاديات العالم أجمع، لتتخذ مختلف الدول قرارات بالإغلاق سواء التام أو الجزئي.

انتشر فيروس كورونا المستجد، وبدأت يتطور ويتحور لعدة متحورات مختلفة، أشرها وأقواها كانوا « أوميكرون و دلتا»، وبعد أن تمكن العلماء حول العالم من إيجاد مصل مضاد للفيروس يحد من فرص الإصابة به، وتقليل حدة العدوى في الجسم، عاد الفيروس مرة أخرى إلى منشأه في الصين، وأنتشر بقوة وسرعة من جديد.
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين كورونا في الصين اوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

موضوعات متعلقة

نواب ورجال أعمال.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

الأمم المتحدة: أكثر من 2.8 مليون نازح أوكراني منذ بداية الحرب

بريطانيا تتهم روسيا بوضع خطط لهجوم بيولوجي على أوكرانيا

نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر الصين من مساعدة روسيا.. هجوم إلكتروني يعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

زيلينسكي يطلب تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يومًا

أمريكا: انحياز الصين إلى روسيا مقلق للغاية

روسيا تعلن حظر تصدير الحبوب حتى 30 يونيو

إدارة بايدن: اندلاع حرب عالمية ثالثة لا يصب في مصلحة أمننا القومي

ترشيحاتنا

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

الخارجية الروسية: القضية المرفوعة في أوكرانيا تثبت انفصال نظام كييف عن الواقع

باشاك شهير يسلم منتخب مصر تقريرا طبيا عن حالة تريزيجيه

اندلاع حريق بمصنع للبلاستيك في شبرا الخيمة

بوتين يخوّل للشركات الروسية استخدام الطائرات الأجنبية المستأجرة من دول العقوبات

مانشستر يونايتد يخطط لضم هاري كين الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ