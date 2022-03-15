عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الرئيس الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب في مايو 2022

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس أركان الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع انتهاء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل.

ورجح مستشار الرئيس الأوكراني انتهاء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بحلول أوائل مايو عندما تنفد موارد موسكو لمهاجمة جارتها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك ردا على استمرار الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية اليابانية إنها قررت فرض ضوابط على المدفوعات وأنشطة رؤوس الأموال فيما يخص 17 روسيا من خلال تجميد أصولهم.

وأضافت الوزارة: "المستهدفون بعقوبات تجميد الأصول الجديدة بينهم نواب بالبرلمان الروسي ورئيس مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك".

فيما قال مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إن دول الاتحاد وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

الرئاسة الفرنسية الرئيس الأوكراني روسيا أوكرانيا الحرب على أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

موضوعات متعلقة

انتشار كارثي.. الصين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

نواب ورجال أعمال.. اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

الأمم المتحدة: أكثر من 2.8 مليون نازح أوكراني منذ بداية الحرب

بريطانيا تتهم روسيا بوضع خطط لهجوم بيولوجي على أوكرانيا

نشرة أخبار العالم.. أمريكا تحذر الصين من مساعدة روسيا.. هجوم إلكتروني يعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

زيلينسكي يطلب تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يومًا

أمريكا: انحياز الصين إلى روسيا مقلق للغاية

روسيا تعلن حظر تصدير الحبوب حتى 30 يونيو

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

مستشار الرئيس الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب في مايو 2022

انخفاض في أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5%

محمد شبانة: هناك محاولات للزج باسم الأهلي في صفقة مهاجم إنبي

مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة .. 27 الجاري

أحمد فلوكس ينفي مهاجمته لـ أمينة خليل: أنا من عشاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتهمة حيازة الجبن والمايونيز..القبض على امرأتين بعد 5 سنوات من البحث بتكساس

شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ