مستشار الرئيس الأوكراني: أتوقع انتهاء الحرب في مايو 2022

قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس أركان الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع انتهاء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل.

ورجح مستشار الرئيس الأوكراني انتهاء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بحلول أوائل مايو عندما تنفد موارد موسكو لمهاجمة جارتها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك ردا على استمرار الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة المالية اليابانية إنها قررت فرض ضوابط على المدفوعات وأنشطة رؤوس الأموال فيما يخص 17 روسيا من خلال تجميد أصولهم.

وأضافت الوزارة: "المستهدفون بعقوبات تجميد الأصول الجديدة بينهم نواب بالبرلمان الروسي ورئيس مجموعة رينوفا وأعضاء من عائلة يوري كوفالتشوك".

فيما قال مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، إن دول الاتحاد وافقت على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.