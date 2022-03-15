البيت الأبيض: مناقشات أمريكية صينية حول العمليات الروسية في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أنه تم إجراء مناقشات جوهرية بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا، خلال الاجتماع الذي عقده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع المسئول الصيني يانج جيتشي عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية، في العاصمة الإيطالية روما.



وذكر البيت الأبيض- في بيان مقتضب أصدره فيما يتعلق بهذا الشأن- أن سوليفان أثار -خلال اجتماعه مع جيتشي- العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية، وأجرى معه مناقشات جوهرية بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا.



وأشار البيت الأبيض إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار فتح خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين.