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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزيرة التضامن: توزيع 1000 خلية نحل على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة الغربية بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مبادرة قادرون باختلاف بجامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

وخلال اللقاء ناقشت القباج ورحمي ، عددا من الموضوعات الخاصة بذوي الاعاقة، ومراكز تنمية الأسرة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة،  بالإضافة إلي افتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع الفلك والذي سيتم افتتاحه في نهاية الشهر الجاري، إلى جانب دعم  الأسر الأكثر احتياجا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة. 

وعقب اللقاء قامت الوزيرة والمحافظ، بتسليم عدد 100 خلية نحل على عدد 10 من المزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، حيث يقوم المربي برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية والتي تشبه بيئتها ليجني لاحقا  العسل، حبوب اللقاح، الشمع والغذاء الملكي وغيرها. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية وذلك لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة (1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل) بإجمالي تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيتم تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء جميع المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه. 

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة قامت بإطلاق مبادرة نحن الأكثر إنتاجا لدعم  ٢٣ قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في ظل عام ٢٠٢٢ للمجتمع المدني تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم. 

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع. 

حضر اللقاء الدكتور  عاطف الشبراوي مستشار الوزير لبرنامج فرصة، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي السابقة،  شيخ العرب عبد الله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم ماضي رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل في الغربية.

نيفين القباج وزيرة التضامن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مبادرة قادرون بإختلاف جامعة طنطا

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