ابنة فاروق فلوكس تتعرض لحادث سير مروع.. تفاصيل

كشفت المخرجة يسر فلوكس إبنة الفنان فاروق فلوكس عن تعرضها لحادث سير من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب يسر فلوكس :" قدر الله وماشاء فعل الحمدلله عملت حادثة وكنت حموت بس ربنا كتب لي الخير الحمدلله أنا بخير".

ومن ناحية أخرى قالت يسر فلوكس ، نجلة الفنان فاروق فلوكس : أبويا ده أحسن أب ممكن تشوفوه في الدنيا .. واتعلمنا منه حاجات كتير أوي .. والجدعنة وطيبة القلب خدتها من أبويا ".

وتابعت يسرا فلوكس ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " ، ومن تقديم الإعلامية لميس سلامة ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : علمنا المباديء والقيم .. وخلانا عندنا ضمير .. ومش بنتنازل عن أفكارنا .. وعلمنا القراءة .

واسترسلت : أبويا راجل حنين جدا فوق ما تتخيلي .. ويكفي في التكريم قال أنه مستثمرش في أي حاجه في حياته غير الفن .. وأحنا ممتنين أننا طلعنا ولاد الراجل ده .

وبدأ فاروق فلوكس مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية منها أعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية «سيدتي الجميلة» وكان أجره الشهري فيها 25 جنيه كما شارك الفنان عادل إمام بطولة مسرحية «الواد سيد الشغال»، «عيطه عامل زيطة».

