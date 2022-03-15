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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

روشتة برلمانية لـ تفادي خطر الإصابة بكورونا خلال رمضان

تجمعات رمضان
تجمعات رمضان

أشادت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من  الدولة والممثلة في وزارة الصحة، للتصدى لفيروس كورونا، موضحة أن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية ، أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، بل الوسيلة الأساسية،  لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم.

 

وشددت "عبد الحليم“ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لاسيما خلال الفترة المقبلة التى تأتي بالتزامن مع شهر رمضان حيث سيشهد الكثير من التجمعات العائلية التى تتطلب مراعاة تطبيق التباعد الإجتماعي حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

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تاج الدين: إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الإجراءات المتبعة خلال رمضان

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صحة النواب تعلن إجراءات عاجلة خلال شهر رمضان

وناشدت عضو صحة النواب بضرورة الحصول على لقاح كورونا لضمان تحقيق الحماية لنفسه أولا، ولجميع المواطنين من حوله، مع ضرورة تقليل التجمعات في رمضان معقبة :" تلقى المواطنين لقاح كورونا يسهم في التقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وثبت عدم وجود أي أعراض جانبيه للقاح التطعيم ".

 

وأضافت أن مصر شهدت انخفاضا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من أجل الحفاظ على انخفاض إصابات كورونا ،لا بد من الحصول على التطعيم والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية. 
 

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية أن مصر تشهد انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، معلنا أن الوضع مستقر من ناحية احتواء الحالات المرضية والأدوية والمستلزمات واللقاحات.

 

وقال ـ الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية لبرنامج "مصر الجديدة"، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الموقف لتحديد الإجراءات المتبعة خلال شهر رمضان المبارك، مضيفا أن قلة تداعيات وباء فيروس كورونا لا تعني انتهاءه عالميا، ولكن تتطلب استمرار الاحتراز والوقاية للحد من الانتشار الوبائي. 

وشدد مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقاية على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستمرارعلى هذا الوضع لوجود فيروس كورونا ومتغير أوميكرون وهناك حالات إصابة ووفيات.

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