إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

انتهت فعاليات بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية، برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتي أقيمت بالتعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات وجامعة الإسكندرية، بصالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية، بمشاركة 170 طالبًا من 28 جامعة (الإسكندرية، حلوان، القاهرة، عين شمس، الأمريكية، الألمانية، المستقبل، فاروس، كفر الشيخ، طنطا، المنصورة، اليابانية، أسيوط، الألمانية الدولية، الفيوم، بدر، بنها، مصر الدولية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، أسوان، المصرية الروسية، ٦ أكتوبر، الأهرام الكندية، الجلالة، أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، الأكاديمية العربية).

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. أسعد الكيكي نائب عميد كلية التربية الرياضية، وممثل رئيس جامعة الإسكندرية ود. مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وك/ بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.



وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

نتائج موازين طلبة:

ميزان بومزا:

- المركز الأول: الطالب/ علي بدر (الأكاديمية العربية)

- المركز الثاني: الطالب/ نور الجندي (الأكاديمية العربية)

- المركز الثالث: الطالب/ عامر فوزي (الأكاديمية العربية)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ كريم هشام (الجامعة الأمريكية)

ميزان تحت ٥٤ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ إبراهيم أبوضيف (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: الطالب/ محمود طارق (جامعة حلوان)

- المركز الثالث: الطالب/ ياسر صبري (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ زياد إسلام (جامعة الإسكندرية)

ميزان تحت ٥٨ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ محمد سالم (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد فوزي (جامعة المنصورة)

- المركز الثالث: الطالب/ عبدالرحمن رشاد (جامعة الجلالة)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ مصطفي أشرف (جامعة حلوان)

ميزان تحت ٦٣ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ عبدالرحمن أمير (جامعة كفر الشيخ)

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد سليم (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد جمعة (جامعة أكتوبر للعلوم)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ نبيل السيد (جامعة الزقازيق)

ميزان تحت ٦٨ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ هادي وجيه (التعليم العالي)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد ضياء الدين (الأكاديمية العربية)

- المركز الثالث: الطالب/ عبدالرحمن السيد (جامعة عين شمس)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبدالرحمن شريف (الأكاديمية العربية)

ميزان تحت ٧٤ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ رامي حسين (الأكاديمية العربية)

- المركز الثاني: الطالب/ مصطفي محمود (جامعة حلوان)

- المركز الثالث: الطالب/ أحمد عبدالعاطي (جامعة الزقازيق)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عمار ياسر (جامعة المنصورة)

ميزان تحت ٨٠ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ أحمد مختار (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ أحمد أمير أحمد (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالب/ عاصم عبدالحميد (جامعة طنطا)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ زكريا محمد (جامعة مصر الدولية)

ميزان تحت ٨٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ فارس محمد (جامعة عين شمس)

- المركز الثاني: الطالب/ عبدالرحمن أيمن (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالب/ مازن هشام (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبدالرحمن فوزي (جامعة الإسكندرية)

ميزان فوق ٨٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالب/ رضوان أحمد (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد عبدالله (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالب/ عمر محمد (جامعة أكتوبر للعلوم)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ السيد منصور (جامعة الزقازيق)



نتائج موازين طالبات:

ميزان بومزا:

- المركز الأول: الطالبة/ جنة الله حامد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالبة/ سارة حسين (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث: الطالبة/ شهد أحمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ روان جاسر (جامعة الإسكندرية)

ميزان تحت ٤٦ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ مرام محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالبة/ آمنه عمران (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: الطالبة/ سارة عبدالرحمن (الأكاديمية العربية)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ لينا هشام (جامعة القاهرة)

ميزان تحت ٤٩ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ آية عمران (الأكاديمية العربية)

- المركز الثاني: الطالبة/ دنيا خالد (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالبة/ آية محمد (جامعة بدر)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ ميرنا ممدوح (جامعة الإسكندرية)

ميزان تحت ٥٣ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ مرام نبيل (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم أيمن (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: الطالبة/ مريم أحمد(جامعة المنصورة)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ آية أحمد (جامعة الفيوم)

ميزان تحت ٥٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ سارة حسن (جامعة طنطا)

- المركز الثاني: الطالبة/ منة الله أمير (جامعة طنطا)

- المركز الثالث: الطالبة/ إيمان محمد (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ أشرقت نبيل (الجامعة الكندية)

ميزان تحت ٦٢ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ بسمة مختار (الأكاديمية العربية)

- المركز الثاني: الطالبة/ فريدة عمرو (الجامعة الألمانية)

- المركز الثالث: الطالبة/ رنا هشام (جامعة عين شمس)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ فرح فهيم (جامعة طنطا)

ميزان تحت ٦٧ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ آية محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالبة/ ليورا موسي (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: الطالبة/ سلمى أيمن (جامعة حلوان)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ مريم أسامة (الجامعة الأمريكية)

ميزان تحت ٧٣ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ بسملة محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالبة/ سلمى عمرو (الجامعة الأمريكية)

- المركز الثالث: الطالبة/ ريم نبيل (جامعة الزقازيق)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ مريم محمود (جامعة أكتوبر للعلوم)

ميزان فوق ٧٣ كيلو:

- المركز الأول: الطالبة/ تقى شعبان (جامعة عين شمس)

- المركز الثاني: الطالبة/ آلاء ماجد (جامعة عين شمس)

- المركز الثالث: الطالبة/ حبيبة محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ روان أحمد (جامعة الإسكندرية)