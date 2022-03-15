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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يناقش تدريب الأطباء مع وفد ميلانو وشركه إينى الإيطالية

صدى البلد

استقبل الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم في حضور الدكتور خالد صبري عميد كلية الطب وفدا من جامعه ميلانو وشركه اينى الإيطالية المتخصص في مجال الرعاية الصحية وتدريب الأطباء .

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وفد من جامعه ميلانو وشركه اينى الإيطالية

جاء الوفد برئاسة برئاسة بروفيسور فيرديانا موراندو و د فابريزيو فاكارو في اطار انفتاح جامعة بورسعيد بوحرصها على التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات والجامعات العلمية بالداخل والخارج لصالح العملية التعلمية والبحث العلمي

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واستمع الوفد لشرح من رئيس جامعة بورسعيد وعميد كلية الطب عن إمكانيات كلية الطب والمستشفى الجامعي و مناقشة مركز التدريب المزمع افتتاحه بالمستشفى الجامعي في المرحلة الأولى بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وفد من جامعه ميلانو وشركه اينى الإيطالية

 وتم خلال اللقاء مناقشة الخطة المستقبلية لجعل مستشفى بورسعيد الجامعي مركز تدريب معتمد لمنطقة القناة لكل القطاع الصحي والتعاون الجاد للجامعة مع وزارة الصحة والتامين الصحي الشامل في مجال التدريب.

رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وفد من جامعه ميلانو وشركه إينى الإيطالية
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