رئيس جامعة بنها يشهد الاحتفالات بيوم اليتيم

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها احتفالات الجامعة بيوم اليتيم والتي نظمتها الادارة العامه لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ، والدكتور مصبح كحيلي مدير عام رعاية الشباب.



وقال الدكتور جمال سوسة إن تخصيص يوما للاحتفال بالطفل اليتيم في مصر والعالم العربي يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فهم في القلب ، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بهذه المناسبة والأطفال اليتامى مما يدل على أن رعايتهم وتلبية مطالبهم حق أصيل على كافة أفراد المجتمع ويعكس مظهرا رائعا من مظاهر التكافل الاجتماعي.



وأشار سوسه الى أن الجامعة حريصة على تحقيق التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية من خلال أداء دورها الاجتماعي والإنساني وذلك من خلال التواصل المستمر علي مدار العام مع المؤسسات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعى وتنظيم الاحتفالات بيوم اليتيم في محاولة لإدخال البهجة على قلوب هؤلاء الأطفال لأنهم جزء أصيل من المجتمع فهم أمل المستقبل لوطننا الغالى مصر.



واضاف أن جامعة بنها لا يتوقف دورها على العملية التعليمية فقط بل تشمل أيضا خدمة المجتمع المحيط بها وتقديم كافة أوجه الخدمات المجتمعية ، لذلك نحرص كل عام على المشاركة والاحتفال بالأطفال الأيتام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخيري بشكل مستمر لتقديم كافة المساعدات التي من شأنها ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الاهتمام والرعاية الكاملين ، موجها الدعوة للأسر المصرية إلى زيارة الأيتام من وقت لآخر للتخفيف عنهم ومساندتهم في وحدتهم و إدخال الفرح والسرور على قلوبهم.



ومن جانبه أكد الدكتور تامر سمير أن تنظيم إحتفال للأطفال الأيتام ياتي لإظهار الدعم المجتمعي لهؤلاء الأطفال وتدعيم أواصر الرحمة ودعم أسس المودة والترابط بين كافة فئات المجتمع

وفي نهاية الاحتفال قام رئيس الجامعة والحاضرين بتوزيع الهدايا علي جميع الأطفال مما أضفى جو من البهجة على الاحتفال.

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