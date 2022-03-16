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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفتان مختلفتان .. طريقة عمل بطاطا بالبشاميل للشيف أميرة شنب

بطاطا بالبشاميل
بطاطا بالبشاميل

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل بطاطا بالبشاميل أميرة شنب حيث تجعلهن يتمكن من عمل هذا الصنف من الحلويات بشكل احترافي .
وتريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل بطاطا بالبشاميل أميرة شنب بالتحديد لأنها تتميز بسهولة خطواتها مما يمكن النساء المبتدئات من عمل هذا الصنف من الحلويات بشكل جيد ومذاق شهى  وطيب.
وما يجعل عدد كبير من النساء يرغب فى معرفة طريقة عمل بطاطا بالبشاميل أميرة شنب أن الأطفال يقبلون على تناولها بسهولة بسبب شكلها الجذاب وفى نفس التوقيت مذاقها شهي .

وتتميز طريقة عمل بطاطا بالبشاميل أميرة شنب بأنها تجعل المرأة قادرة على عمل هذا الطعام بجودة عالية ودرجة كبيرة من الاتقان مثل الأنواع المقدمة فى أكبر المطاعم حيث أن صينية البطاطا بالبشاميل لا يستطيع أى أحد عملها بهذا القدر العالى من الاحترافية.
نقدم لكم طريقة عمل بطاطا بالبشاميل أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة بوصفتين مختلفتين الأولى بالبطاطا المشوية والثانية بالطاطا المسلوقة .

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الوصفة الأولى لـ البطاطا بالبشاميل


مقادير بطاطا بالبشاميل
نصف كيلو بطاطا مشوية

ملعقة صغيرة قرفة

ربع كوب مكسرات محمصة

البشاميل

ربع كوب سكر

نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

زبدة

كوب لبن

كوب كريمة 
طريقة عمل بطاطا بالبشاميل
* في وعاء كبيراهرسى البطاطا المشوية وضيفى عليها السكر والفانليا والقرفة ووزعي الخليط فى الصينية بشكل متساو ثم يوضع البشاميل فوق الصينية ويدخل الفرن ثم يقدم مع المكسرات وجوز الهند ويمكن استبدال المكسرات بالزبيب أو الفول السوداني “ حسب رغبتك ”

خطوات عمل البشاميل

* في طاسة على نار هادئة شوحى دقيق القمح مع الزبدة ثم ضيفى اللبن بشكل تدريجي مع التقليب المستمر ثم الكريمة والسكر والفانيليا 

بطاطا اميرة شنب
بطاطا اميرة شنب


الوصفة الثانية للبطاطا بالبشاميل 

مقادير صينية بطاطا
4 حبات بطاطا مسلوقة ومهروسة

2 ملعقة سكر

ملعقة كبيرة قرفة

كوب كريمة

كوب قشطة لباني 

فستق مجروش  للتقديم
طريقة عمل صينية بطاطا بالبشاميل
* فى طاسة على نار هادئة ضعي البطاطا ثم السكر والكريمة والقرفة وقلبيهم جيدا حتي يمتزجوا تماما  وقلبيهم جيدا ثم ضعي البطاطا بالبشاميل فى صينية بايركس وادخليها الفرن الساخن 

* ضيفي على البطاطا من الأعلى القشطة وادخليها فرن ساخن لمدة 10 دقائق و تقدم مع الفستق المجروش أو أى نوع اخر من المكسرات

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