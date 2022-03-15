وزير الزراعة: تحديد سعر الحافز الإضافي لأردب القمح قبل موسم الحصاد

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس، مثل الصوامع ساهمت في استيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين، وأيضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام.

وأضاف السيد القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مشروعات التوسع الأفقي أدت لزيادة الرقعة الزراعية، وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزادت السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.

وتابع السيد القصير، أنه مع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 ملايين فدان، خلال 3 سنوات وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الصوامع التي تم تنفيذها زوت من السعات التخزينية للدولة، مؤكدا أن سعر الحافز الإضافي لأردب القمح سيتم تحديده قبل موسم الحصاد.