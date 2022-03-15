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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفى تبهر متابعيها بصور جديدة من فرنسا.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها من أحدث ظهور بفرنسا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت داليا مصطفى، في الصورة  بإطلالة شتوية من باريس، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

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بصورة رومانسية..داليا مصطفى وشريف سلامة يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

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برفقة زوجها.. داليا مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملى" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

اعمال داليا مصطفى مسلسل الحرير المخملى fashion art entertainment الفنانة داليا مصطفى

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