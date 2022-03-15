متحدث الزراعة: نتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام

كشف الدكتور محمد القرش "المتحدث باسم وزارة الزراعة"، جهود الدولة المصرية في زيادة الرقعة الزراعية، مضيفاً أن 15% من الدخل القومي في مصر من الإنتاج الزراعي.



وأضاف محمد القرش، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على etc مساء اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تقوم الدولة بإنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام.



وأوضح الدكتور محمد القرش "المتحدث باسم وزارة الزراعة"، أن 25% من القوى العاملة في مصر من القطاع الزراعي.

يذكر أن المساحة الإجمالية لزراعة القمح العام الماضى بلغت نحو 3.4 مليون فدان، بينما توسعنا الآن وهناك نتائج مبشرة فيما يخص المحصول الجديدة، وتابع: "أول مرة في تاريخ مصر أننا نورد من 9 إلى 10 ملايين طن من القمح بعد بلوغ المساحات المنزرعة 3 ملايين و659 ألف فدان".