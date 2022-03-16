عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برفقة أسرته.. الملك أحمد فؤاد الثاني يزور المتحف المصري بالتحرير | شاهد

الملك أحمد فؤاد الثاني
الملك أحمد فؤاد الثاني

استقبل المتحف المصري بالتحرير، أمس الملك أحمد فؤاد الثاني وبعض أفراد عائلته، خلال زيارته الحالية لمصر، وكان في استقباله مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف، ووكلاء المتحف، كما التقاه أثناء الزيارة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقام الملك بزيارة الطابق الأرضى والطابق العلوى، حيث شاهد أهم القطع الأثرية منها قاعة كنوز توت عنخ آمون، وقاعة عصر العمارنة، وكنوز يويا وتويا وتابوت مريت امون، ولوحة نعرمر، وتماثيل كل من خوفو، وخفرع، ومنكاورع ، والكاتب، وشيخ البلد، ورأس تمثال حتشبسوت، وغيرها.

وقد أبدى الملك إعجابه بمبنى المتحف وتصميمه وحفاظه على الطابع المميز له، وكذلك بروعة القطع والمقتنيات الأثرية التى يضمها.

جدير بالذكر أن الملك أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته لمصر ، قد زار على مدار الأيام القليلة الماضية، برفقة بعض أفراد عائلته والوفد المرافق له، كلاً من متحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة آثار السلطان حسن الرفاعي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وشارع المعز لدين الله الفاطمي و متحف الفن الاسلامي.

IMG-20220315-WA0079
IMG-20220315-WA0079
IMG-20220315-WA0080
IMG-20220315-WA0080
IMG-20220315-WA0078
IMG-20220315-WA0078
IMG-20220315-WA0077
IMG-20220315-WA0077
IMG-20220315-WA0082
IMG-20220315-WA0082
IMG-20220315-WA0081
IMG-20220315-WA0081
IMG-20220315-WA0076
IMG-20220315-WA0076
IMG-20220315-WA0075
IMG-20220315-WA0075
الملك أحمد فؤاد الثاني المتحف المصري بالتحرير قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار المجلس الاعلى للاثار المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

بعد مناشدات لوزارتي الثقافة والصحة.. تفاصيل نقل الروائي مجيد طوبيا للعناية المركزة

حياة كريمة: تجهيز شاحنات حملة المليون كرتونة لتوزيعها في 5 محافظات| فيديو

قبل حسم الصفقة رسمياً للزمالك.. فيريرا يرفض كينو ويؤكد: «هسأل عليه»

هل يقبل الصيام بعد منتصف شهر شعبان؟.. داعية إسلامي يجيب

السيطرة على حريق داخل عقار بمنطقة عزبة خير الله في مصر القديمة

رئيس أوكرانيا: المفاوضات مع روسيا تبدو أكثر واقعية ويجب أن تستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ