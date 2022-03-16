برفقة أسرته.. الملك أحمد فؤاد الثاني يزور المتحف المصري بالتحرير | شاهد

استقبل المتحف المصري بالتحرير، أمس الملك أحمد فؤاد الثاني وبعض أفراد عائلته، خلال زيارته الحالية لمصر، وكان في استقباله مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف، ووكلاء المتحف، كما التقاه أثناء الزيارة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وقام الملك بزيارة الطابق الأرضى والطابق العلوى، حيث شاهد أهم القطع الأثرية منها قاعة كنوز توت عنخ آمون، وقاعة عصر العمارنة، وكنوز يويا وتويا وتابوت مريت امون، ولوحة نعرمر، وتماثيل كل من خوفو، وخفرع، ومنكاورع ، والكاتب، وشيخ البلد، ورأس تمثال حتشبسوت، وغيرها.

وقد أبدى الملك إعجابه بمبنى المتحف وتصميمه وحفاظه على الطابع المميز له، وكذلك بروعة القطع والمقتنيات الأثرية التى يضمها.

جدير بالذكر أن الملك أحمد فؤاد الثاني خلال زيارته لمصر ، قد زار على مدار الأيام القليلة الماضية، برفقة بعض أفراد عائلته والوفد المرافق له، كلاً من متحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنطقة آثار السلطان حسن الرفاعي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، وشارع المعز لدين الله الفاطمي و متحف الفن الاسلامي.

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