التنمية المحلية: توجيهات بتكثيف حملات الرقابة على المحال والأسواق للتصدي لجشع التجار|فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وجه الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات الرقابة على المحال والأسواق؛ للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين.

وأضاف خالد قاسم، خلال تصريحات لفضائية “الحدث اليوم”، أن هناك متابعة دورية لحركة الأسواق بالمحافظات لإحكام الرقابة ومنع التلاعب بالتنسيق بين وزارة الداخلية والتموين والجهات الرقابية المعنية على مستوى الجمهورية.

وتابع خالد قاسم،انه تم تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلاقي شكاوى التعاملات في الأسواق، لافتا إلى أن كل محافظة يوجد بها خطوط ساخنة يتم التواصل عليها.

وأشار المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية إلى أنه سيتم التعامل مع هذه المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية بمنتهى الحسم والحزم.