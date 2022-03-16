أحمد رفعت : تلقيت عروضاً من الدوري السعودي بعد كأس العرب

أكد أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، أن المستوى المميز الذي ظهر به خلال بطولة كأس العرب، جعله يملك بعض العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال رفعت في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تلقيت بعض العروض من الدوري السعودي، ولكن فيوتشر رفض رحيلي في منتصف الموسم".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته أمس الثلاثاء بنظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة 30 بهدف سجله لاعبه ناصر ماهر قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة48 ثم أضاف زميله محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يُسجل ناصر ماهر الهدف الرابع لفريقه والثالث له بالدقيقة 65.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف صيد سموحة عند الدقيقة 23 في المركز الرابع.