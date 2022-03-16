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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي يقبل مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025) بالتعاون مع الصين

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2023-2025)، وذلك طبقا للشروط والمتطلبات الآتية:
مجالات التعاون خلال الاتفاقية مع المؤسسة التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:
Earth Science
Life Science related areas:
1) Microbiology
2) Agriculture and crop science
3) Plant protection
4) Animal husbandry
5) Bioinformatics

  

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وأوضحت أن مجالات التعاون في اطار التعاون الدولي للتنمية المستدامة (SDIC) بالتعاون مع المؤسسة ضمن اطار مبادرة الحزام والطريق للأمم المتحدة في المجالات الآتية:
1. Interconnections between water, food, and ecosystem security
2. Ecological approaches to achieve carbon neutrality
3. Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zone


وأشارت إلى أن هناك عددا من الشروط :


- يجب الالتزام بنموذج التقدم الموجود على الموقع مع تحديد البرنامج المقدم المشروع من خلاله
- يجب على المتقدم ضمن اطار الحزام والطريق ارسال نسخة باللغة الإنجليزية من المشروع البحثى الى الجانب الصينى.

وأوضح أن مدة كل مشروع 36 شهر ومبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جم (150 ألف جم/سنويا)، 50% مستهلكات ونشر، 35% تذاكر سفر للباحثين المصريين، و15% نفقات استضافة الباحثين الصينيين فى مصر.

وأضافت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه لابد إلا يكون للباحث المتقدم أكثر من مشروع واحد ممول من الاكاديمية فى إى إطار من برامج الاكاديمية، كما يجب أن يتقدم كلاً من الباحث المصرى والباحث الصينى بالمقترح البحثى فى نفس الإطار الزمنى للإعلان كلٍ على الموقع الخاص بجهته.

وعلى الباحثين الراغبين فى الاشتراك فى البرنامج التسجيل الكترونيا على الموقع التالي submission.asrt.sci.eg مشيرا آلى أن آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 19 مايو 2022، ويجب أن ينتمي الباحث الرئيسى والباحث المناوب للفريق البحثي إلى نفس الجامعة أو المركز البحثي، أما بالنسبة لبقية أعضاء الفريق فيمكن أن ينتموا إلى جهات مختلفة.

كما يجب أن يكون الباحث الرئيسي والباحث المناوب حاصلين على درجة الدكتوراه على الأقل حين التقدم للمشروع ويسمح  للجامعات الخاصة المعتمدة بجمهورية مصر العربية بالتقديم لهذا الإعلان شأنهم في ذلك شأن الجامعات الحكومية.

بينما لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على البريد الإلكترونى التالى:
[email protected]

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