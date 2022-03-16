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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

قوة أعلى ونطاق أفضل.. فولفو تصدر حزمة تحديثات لكل طرازات «الهايبرد بلج إن»

فولفو تجري تحديثات
فولفو تجري تحديثات إلى كل طرز الهايبرد بلج إن

كشفت شركة  فولفو موتورز  السويدية عن تفاصيل عملية الترقيات الجديدة التي ستحصل عليها كل إصداراتها الهايبرد بلج أن (الهجينة الموصولة بالكهرباء) التي سبق وأعلنت عنها منذ عدة أشهر دون خوض في تفاصيل.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، يبدو أن هذه الترقيات ستصل إلى طرازات فولفو داخل السوق الأمريكي في المستقبل القريب. والمستفيد من حزمة التحديثات عبر الهواء ستكون موديلات  فولفو  S60 و V60 و S90 و XC60 و XC90 ، والتي يطلق عليها اسم Recharge ، التحديثات تشمل محركا كهربائيا بقوة حصانية أعلى مع حزمة بطارية أكبر. سيزداد إجمالي القوة الحصانية إلى 455 حصانًا وسيرتفع إجمالي عزم الدوران إلى 523 رطلاً. ومع إضافة الترقيات سوف يزداد النطاق التشغيلي في القيادة الكهربائية الهجينة المقدرة بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بشكل كبير، وتتراوح الزيادة في المدى بين 16 و19 ميلًا اعتمادًا على الطراز.

 

الجمع بين محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي سعة 2 لتر مزود بشاحن تربو وتربو فائق الشحن كان ينتج سابقًا 400 حصان في هذه الطرز الهجينة، مع التحديثات عبر الهواء سوف تزداد السعة الإجمالية للبطارية التي كانت تعمل بجهد 11.6 كيلو واط في الساعة إلى 18.8 كيلو واط في الساعة ومن المتوقع أن يزيد النطاق الكهربائي الخالص المقدّر من وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى 41 ميلاً للطرازين فولفو S60 و فولفو  V60 بحوالي 41 ميلا في الشحنة الواحدة، بينما سيزيد لفولفو S90 بحوالي 38 ميلا في الشحنة وسيزيد بالنسبة لفولفو XC60 و XC90 حوالي 35 ميلا في الشحنة.

فولفو فولفو موتورز الهجينة الموصولة بالكهرباء الهايبرد بلج إن S60 V60 XC90 XC60 S90 فولفو XC60 فولفو s90 وكالة حماية البيئة الأمريكية

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