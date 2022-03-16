منافس جديد يهز عرش فيسبوك.. 6 ميزات قوية تميزه عن Facebook

أدى حظر فيسبوك في روسيا، بعد أيام على بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلى ظهور شبكة اجتماعية جديدة تنافس عملاق التواصل الأشهر.

وتعد شبكة VK الروسية، أحدث المنافسين لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التابع لـ شركة ميتا الأمريكية، حيث شهدت منصة التواصل الروسية زيادة ملحوظة في نشاط المستخدمين خلال الفترة الماضية، على أثر حجب منصة التواصل المملوك "مارك زوكربيرج" في روسيا، بعد فرض الأخير قيودا على وصول بعض وسائل الإعلام الروسية على منصته، في ظل تصاعد التوترات وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبعا لتحليلات Mediascope، ارتفع متوسط الأشخاص الذين يستخدمون شبكة "VK" الروسية، بمقدار 200 ألف مستخدم نشط يوميا، حيث بلغت نسبة زائري الشبكة الاجتماعية التي تأسست في عام 2006، ما بين 47 و53% من مستخدمي الإنترنت في روسيا.

مميزات شبكة VK التي تجعلها منافسا قويا لـ فيسبوك

- تتيح شبكة VK الروسية، لمستخدميها إمكانية تحويل الأموال بين الأصدقاء على المنصة، وهو أمرا تسعى إليه شركة فيسبوك لتوفيره منذ فترة.

- تمتاز شبكة VK بأنها منصة تواصل سهلة الاستخدام عبر واجهات بسيطة وأيقونات واضحة.

- تضم شبكة VK عددا من المزايا الاعتيادية على غرار فيسبوك، من بينها خدمة مراسلة فورية وإمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مجانا، وإمكانية قراءة الأخبار ومشاركة الصور والفيديوهات والأفكار عبر الصفحات الشخصية.

- تتمتع شبكة VK بميزات خصوصية أمن البيانات، وبعض من الميزات الأخرى التي تسهل على المستخدمين استعادة حساباتهم في حال اختراقها.

- تتميز شبكة VK بأنها توفر لمستخدميها في روسيا في أوروبا والعالم، إمكانية الاستمتاع بالموسيقى ومشاركة الأغاني مجانا.

- وبالإضافة إلى ذلك، توفر شبكة VK مشاهدة مجانية للمسلسلات والأفلام والفيديوهات لمستخدميها حول العالم.