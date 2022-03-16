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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 مارس.. الإسكان الاجتماعي يعلن مواعيد حجز وحدات مشروعات «سكن ودار مصر وجنة»

سكن مصر
سكن مصر

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يوم الأحد المقبل الموافق 20 مارس، أول أيام فتح باب الحجز بالوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بالمشروعات الثلاثة "سكن مصر _ دار مصر _ جنة مصر".

وسيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية بداية من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، وبدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

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علماً بأن الحجز سيكون وفقاً للجدول الزمني التالي: يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة، بالإضافة إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة، على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

يذكر أنه تم إغلاق باب التقديم لسداد مقدم جدية الحجز يوم الثلاثاء 8 مارس الجارى، على أن يستمر رفع المستندات المطلوبة للتقديم على الموقع الإليكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى حتى يوم الأحد الموافق 13 مارس.

الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الوحدات السكنية سكن مصر دار مصر جنة مصر

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