عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكللت بالنجاح..

السعودية: خادم الحرمين يغادر مستشفى بالرياض بعد إجراء فحوصات طبية

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، بأن العاهل السعودي الملك سلمان غادر مستشفى في الرياض بعد أن خضع لفحوص طبية وغير بطارية منظم ضربات القلب.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر مستشفى الملك فيصل  التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح الأربعاء بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح، ومن المقرر أن يخضع لعدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية".

 

وبث التليفزيون السعودى مقطع فيديو يظهر فيه الملك وهو يسير مستخدما عكازا مع ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان للديوان الملكي القول إن خطة العلاج تدعو الملك للراحة لعدة أيام.

 

يذكر أن العاهل السعودي خضع لجراحة لاستئصال المرارة في 2020.

السعودية تترقب استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار

السعودية.. أرامكو تطلق منظومة سحابية لإمدادات الطاقة

السعودية الملك سلمان خادم الحرمين العاهل السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفحوصات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

20 مارس.. الإسكان الاجتماعي يعلن مواعيد حجز وحدات مشروعات «سكن ودار مصر وجنة»

ترشيحاتنا

مسيرات انتحارية.. NBC الأمريكية: واشنطن تدرس إرسال صواريخ عالية الدقة لأوكرانيا

تعرف علي الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص ايجي تراك

إسرائيل تعلن رصد إصابتين بمتحور جديد لفيروس كورونا

شرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان المصري

التنمية المحلية : إجراءات عاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع

إنفوجراف .. إجراءات التنمية المحلية للتصدي لزيادة أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات | رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ