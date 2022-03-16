الأعلى للجامعات يوضح مصير المصريين دون أوراق تثبت التحاقهم بالكليات الأوكرانية

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن إثبات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا التحاقهم بإحدى الجامعات في أوكرانيا هو أحد الشروط التي لابد أن تكون متوفرة حتى يتم السماح لهم بالالتحاق بالجامعات المصرية .



وأضاف " الغر" ، أن الطالب يقوم بإحضار الأوراق التي تثبت التحاقهم بالجامعات في أوكرانيا بحد أقصى 3 أشهر، كمل يتم إجراء بعض الامتحانات لطلاب الكليات العلمية التي ستكون عبارة عن امتحانات تحديد مستوى وذلك للسماح لهم بالالتحاق بالكليات المناظرة في مصر .

وأوضح إن يوجد ما يقرب من 20 ألف مقعد شاغر في الكليات المختلفة بالجامعات الخاصة وذلك للكليات العلمية أو الأدبية.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن هناك أماكن بالجامعات يمكن استيعاب الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بها ، مشيرا إلى أن التحاق الطلاب بالجامعات سيكون عن طريق التقديم المباشر بالجامعات المصرية.

وكان مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في ٢٤/٢/٢٠٢٢ في كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.