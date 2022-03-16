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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلنيسكي: مصرع 103 أطفال خلال الحرب الروسية الأوكرانية

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

صرح فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بأن أكثر من 100 طفل لقوا مصرعهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع لافتا إلي تحميل موسكو مسؤولية "جرائم الحرب".

ووفقاً لما نشرته NBC News، فإن زيلينسكي قال في فيديو نشره عبر حسابه على تيلجرام: نبذل قصاري جهودنا لتقديم المحتلين إلى العدالة"، مضيفًا أنه تحدث مع كريم خان ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد زيلينسكي، أن 103 طفل لقوا حتفهم منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها  الواحد والعشرين، دون أن تسيطر موسكو على عدد من المدن الهامة بها أو العاصمة.

وأفاد الرئيس الأوكراني، إلى جانب مسئولين أمريكيين وبريطانيين، بأن هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتباطأ حتى مع تكثيف الهجمات على كييف وماريوبول.

وذكر زيلينسكي خلال  كلمة متلفزة مع دخول الغزو أسبوعًا ثالثًا :"لا تزال هناك حاجة للجهود، والصبر مطلوب".

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