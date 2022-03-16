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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: 6 معارض أهلا رمضان في المنيا والسكر بـ 10 جنيهات|فيديو

أهلا رمضان
أهلا رمضان

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى المنيا، إن هناك توفيرا لـ اللحوم السوداني بـ 100 جنيه، وتدخل أحمد موسى، وقال :" ليه عندك بـ 100 فى المنافذ بـ 95 جنيها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اللحوم فى المنافذ التابعة للوزارة تكون منخفضة، ولكن فى السيارات المتنقلة تكون مرتفعة 5 جنيهات على اللحوم.

ولفت إلى أن السكر يباع بـ 10 جنيهات، والأسعار تناسب الجميع، والسلع متوفرة.


وأكد أن المحافظة أقامت 6 معارض رئيسية «أهلا رمضان» بالمحافظة، فضلا عن انتشار السيارات بالقرى والنجوع، وسعر كيلو الأرز 9 جنيهات. 
 

 

 

التموين اللحوم السودانى الأسعار

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