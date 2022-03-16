اللى هيخزن قمح سيتم مصادرته.. التموين توجه رسالة للمواطنين

قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين فى سوهاج، إن المحافظة بها 16 معرضا لعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تقوم بتوفير الأرض و الفارشة، و ذلك لكى يكون هناك انخفاض فى السلع.

ولفت إلى أن أسعار الدقيق و المنظفات، و الزيوت تباع فى المحافظة بسعر المصنع، وتم الاتفاق مع الغرف التجارية على إقامة المعارض لتوفير السلع.

وأشار إلى أن التخفيضات تكون بنسبة 25%، والتخفيضات تختلف من محافظة لـ الأخرى، وأن أسعار اللحوم تتراوح من 140 لـ 150، و اللحوم السوداني بـ 95 جنيها، وبكميات كبيرة.

وأكد أن هناك 27 سيارة قطاع خاص تقوم ببيع اللحوم فى القري، و النجوع، وذلك لـ التسهيل على المواطنين.

وتحدث عن توريد القمح، وقال إن كل مواطن قام بزراعة فدان قمح عليه أن يورد 12 أردبا، ومن زرع نصف فدان يورد 6 أردب، وأكد أن الشخص الذى يرفض توريد القمح الزائد، سيتم حرمانه من الدعم، ومن الأسمدة، و سيتم تغريمه ثمن المحصول لآن هذا القمح ملك للدولة".

ولفت إلى أنه "سيتم مصادرة القمح و الجرار الذى ينقل القمح بين المحافظات إلا من خلال تصريح من الجهة المسئولة، لن يتم السماح بتوفير القمح فى السوق السوداء".

وانفعل وكيل وزارة التموين على الهواء وقال :" احنا بندعمه و بنقدم الدعم للمواطنين و فى الآخر يخفى القمح، ودخل أحمد موسى فى حالة ضحك على الانفعال الذى ظهر عليه وكيل الوزارة على الهواء".