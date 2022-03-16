تعد السمبوسة هي احدي مقبلات شهر رمضان والتي يقدمها الكثيرون علي السفرة بجانب الفطار. ونقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة ضمن تحضيرات رمضان .

طريقة عمل عجينة السمبوسة تكون مدة الطهي : 30 دقيقة.

المقادير

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء الدافئ.

4ملاعق كبيرة من الزيت (زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الخل.

نص ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نص ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

اولاً يتم وضع 2 كوب من الدقيق في وعاء ثم يتم وضع نصف ملعقة ، صغيرة بيكنج بودر ( يتم وضع البيكنج بودر لجعل عجينة السمبوسة

طريقة عمل السمبوسك بالبسطرمة



المكونات :

عجينة السمبوسك الجاهزة

بسطرمة

جبنة كيرى

زيتون

خليط الماء و الدقيق

الطريقة :

نفرد شريحة سمبوسك على طبق نحشى قطعة صغيرة من الجبن مع بسطرمة و قطة واحده من الزيتون نلفها بحيث تكون على شكل مثلث الجزء الزائد نقفله بخليط الماء و الدقيق

طريقة عمل السمبوسك بالبسطرمة :

المكونات :

عجينة السمبوسك الجاهزة

بسطرمة

جبنة كيرى

زيتون

خليط الماء و الدقيق

الطريقة :

نفرد شريحة سمبوسك على طبق نحشى قطعة صغيرة من الجبن مع بسطرمة و قطة واحده من الزيتون نلفها بحيث تكون على شكل مثلث الجزء الزائد نقفله بخليط الماء و الدقيق