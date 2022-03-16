محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول عدم تواجد محمد صلاح كأساسي، حيث يجلس على مقاعد البدلاء بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام برايتون.

وضم تشكيل ليفربول كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - ديوجو جوتا

وتُقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات معقل فريق ارسنال.