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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. احصل على فرصة للحصول على منحة فى مجال الدراسات القانونية بأثينا.. جامعة حلوان تختتم ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجيها..اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

احصل على فرصة للحصول على منحة فى مجال الدراسات القانونية باثينا.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى اثينا بأن المنظمة الأوربية للقانون العام أعلنت عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.

 

٢٢ مارس.. ندوة "الأزمة الروسية/الاوكرانية وآثارها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط" بعين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، في إطار الموسم الثقافي للمركز للعام الجامعى  ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ، ندوة بعنوان "الأزمة الروسية /الاوكرانية وآثارها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط ".

 

انطلاق ندوات "سلسلة الف باء سياسة" بتربية جامعة عين شمس ..غدا

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس  ندوات " سلسة ألف باء سياسة " .

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  و برئاسة الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ، و فكرة وتنسيق الدكتور جمال شقرة مستشار الشئون السياسية والاستراتيجية للجامعة ، و تنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والأستاذة الدكتورة هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ، وإشراف سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنظيم طلابى لأسرة من أجل مصر المركزية.  

 

السبت ... اختبارات القبول لطلاب التعليم المدمج للفصل الدراسى مارس 2022

أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد، لحجز استمارات اختبار القبول   اعتبارًا من السبت الموافق 5 /3 /2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

 

جامعة حلوان تختتم فعاليات ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي الجامعة......اليوم
تختتم جامعة حلوان اليوم فاعليات  "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، والذى نظمته  لتشغيل خريجي جامعة حلوان، حيث ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من منطلق حرص الجامعة على عقد ملتقيات التوظيف لتأهيل طلابها لسوق العمل.

 

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