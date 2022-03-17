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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تختتم فعاليات ملتقى التوظيف الـ 18 لتشغيل خريجي الجامعة.. اليوم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تختتم جامعة حلوان اليوم فاعليات  "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، والذى نظمته  لتشغيل خريجي جامعة حلوان، حيث ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من منطلق حرص الجامعة على عقد ملتقيات التوظيف لتأهيل طلابها لسوق العمل.

ويقام الملتقى برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور حازم عطية الله الأستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق  والمشرف العام على الملتقى ومحافظ الفيوم الأسبق، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ومقرر الملتقى، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى، وذلك بمجمع الفنون والثقافة، وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات.

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جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

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بمشاركة 100 مؤسسة وشركة.. انطلاق ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان

تقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الاربعاء والخميس 16 : 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان.

وخلال فعاليات الملتقى وقع الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق البروتوكول والمنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة  حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة سابقا.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بتنظيم الملتقى مؤكدا أن تخصصات جامعة حلوان النادرة والمتميزة تجعل خريجها منافسا قويا في سوق العمل، موضحا أن الجامعة ليست مجرد ملتقى للعلم والتعلم فقط، وإنما لإعداد الكوادر البشرية المرتبطة بسوق العمل، وأفاد سيادته أن الملتقى  يشارك فيه أكثر من مائة مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات بما يساهم فى توفير فرص تدريبية فى سوق العمل.

ملتقى التوظيف خريجي جامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي Jobs Education

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