22 مارس.. الأزمة الروسية/الأوكرانية وآثارها على مصر والشرق الأوسط بجامعة عين شمس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، في إطار الموسم الثقافي للمركز للعام الجامعى ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ، ندوة بعنوان "الأزمة الروسية /الاوكرانية وآثارها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط ".

ويأتي ذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة المؤتمرات بالمركز ، تحت الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس ،و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، و الدكتور اشرف مؤنس مدير المركز.

يدير الندوة الدكتور / أشرف مؤنس ويشارك فيها كلا من سعادة السفير / محمدالعرابي وزير الخارجية الأسبق وسعادة السفير / علاء الحديدي سفير مصر الأسبق في روسيا و الدكتور/ طارق فهمي محمد أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة والدكتور /عيد رشاد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس .

واستمرارا للجهود التي تبذلها جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور محمد ايمن صالح، نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث لزيادة مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للأنضمام لصفوف الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولي المرموق، عُقدت ورشة عمل التأهيل لأختبار الآيلتس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لتأهيل طلاب البرامج الخاصة للحصول علي الدرجات المزدوجة.

جاءت ورشة العمل تحت إشراف الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة رشا اسماعيل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيرين راضي مدير إدارة البرامج الخاصة والدولية بالكلية، و الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

بدأت الدكتورة شيرين راضي فاعليات ورشة العمل بتقديم السادة المحاضرين وتناولت الحديث عن أهمية اختبار الأيلتس كأحد متطلبات البرامج الخاصة بالكلية، ثم عرض الدكتور عبدالله سامي النشاطات المختلفة التي يقدمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.

اثناء الورشة عرض أسامة البيلي مدرب وخبير الايلتس بالمركز الثقافي البريطاني شرح المصادر المختلفة للأختبار والخدمات المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض انواع الأسئلة الشائعة في الامتحان. تم عرض نماذج لمهارات الطلاب في الحديث باللغة الأنجليزية اثناء ورشة العمل. في النهاية، تناقش الطلاب حول مجموعة من الأسئلة حول اختبار الآيلتس ومهاراته المختلفة.

تأتي هذه الورشة ضمن فاعليات ورش العمل الشهرية التي ينظمها مكتب رعاية المبعوثين بالكليات المختلفة بالجامعة وسوف يعلن عن ورشة العمل القادمة خلال ايام.